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Safranbolu'da ilkokul öğrencileri safran bahçesinde doğa dostu tarımı öğrendi

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Safranbolu'da ilkokul öğrencileri safran bahçesinde doğa dostu tarımı öğrendi
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Safranbolu'da ilkokul öğrencileri, Yukarıçiftlik köyündeki safran bahçelerini ziyaret etti. Gezide safranın yetiştirilme ve hasat süreçleri anlatıldı; gıda, ilaç ve kozmetikteki kullanımı ile doğa dostu tarımın toprak, su ve hava kalitesine katkısı aktarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Bahçelievler İlköğretim Okulu öğrencileri, organik tarım ve sürdürülebilir çevre bilinci hakkında bilgi edinmek amacıyla Yukarıçiftlik köyündeki safran bahçelerini ziyaret etti.

Teknik personelin rehberliğinde gerçekleştirilen gezide öğrencilere, dünyanın en değerli tarım ürünleri arasında gösterilen safranın yetiştirilme ve hasat süreçleri anlatıldı. Safran bitkisinin gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerindeki kullanım alanları hakkında da bilgi verildi.

Etkinlikte organik tarımın çevrenin korunmasındaki önemi üzerinde duruldu. Öğrencilere kimyasal zirai ilaçlar yerine doğa dostu tarım yöntemlerinin tercih edilmesinin toprak, su ve hava kalitesinin korunmasına sağladığı katkılar uygulamalı örneklerle aktarıldı.

Geziyle öğrencilerin tarımsal üretim süreçlerini yerinde tanımaları, doğa dostu üretim yöntemleri hakkında bilinç kazanmaları ve çevreye duyarlılıklarının küçük yaşlarda geliştirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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