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Sinyal vermeden yola çıktı, trafiği tehlikeye attı

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Sinyal vermeden yola çıktı, trafiği tehlikeye attı
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sinyal vermeden yola çıkan minibüsün hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen araçlar için tehlike oluşturduğu anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sinyal vermeden yola çıkan minibüsün hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen araçlar için tehlike oluşturduğu anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Olay, Emek Mahallesi Doruk Sokak'ta meydana geldi. Aydın Sokak istikametinden Doruk Sokak'a doğru ilerleyen minibüs sürücüsü sinyal vermeden yola çıkarak önündeki aracı sollamaya çalıştı. Karşı yönden gelen araçlarla karşı karşıya gelen minibüs nedeniyle trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Öndeki aracın yavaşlayarak yol vermesi sayesinde olası bir kazanın önüne geçildi.

Minibüsün hatalı sollama yaptığı ve trafikte tehlike oluşturduğu anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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