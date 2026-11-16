Safranbolu Bostanbükü'nde kedi ile yılanın mücadelesi cep telefonuyla görüntülendi

Safranbolu Bostanbükü'nde kedi ile yılanın mücadelesi cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde bir kedi, karşılaştığı yılanla bir süre mücadele etti. Yılanın dala tırmanarak bölgeden uzaklaştığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bostanbükü köyünde yılanla karşılaşan bir kedi, hayvanla bir süre mücadele etti. Daha sonra yılan, dala tırmanarak bölgeden uzaklaştı.
O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Kaynak: AA