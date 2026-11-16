Safranbolu Bostanbükü'nde kedi ile yılanın mücadelesi cep telefonuyla görüntülendi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bostanbükü köyünde yılanla karşılaşan bir kedi, hayvanla bir süre mücadele etti. Daha sonra yılan, dala tırmanarak bölgeden uzaklaştı.

O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA