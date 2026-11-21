Turhal Asayiş Komando Bölüğü, Safranbolu'daki yarışmada 173 tim arasından 10. olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen cengaver yarışmasına Türkiye genelindeki 173 Jandarma Asayiş Komando Bölüğünden 173 tim katıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı Turhal Asayiş Komando Bölüğü, bu timler arasında yarışmayı 10. sırada tamamladı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen cengaver yarışmasını Tokat İl Jandarma Komutanlığı Turhal Asayiş Komando Bölüğü 10. sırada tamamladı.
Safranbolu Komando Eğitim Alayı'nda düzenlenen yarışmaya, Türkiye genelindeki 173 Jandarma Asayiş Komando Bölüğünden 173 tim katıldı.
Turhal Asayiş Komando Bölüğü bu timler arasındaki yarışmayı 10. sırada tamamladı
Kaynak: AA