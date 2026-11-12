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STSO yönetimi seçim sonrası Karabük Valisi'ne ve başsavcıya ziyaret gerçekleştirdi

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STSO yönetimi seçim sonrası Karabük Valisi'ne ve başsavcıya ziyaret gerçekleştirdi
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STSO yönetimi, oda seçimlerinin ardından Karabük Valisi Oktay Çağatay ve Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde Safranbolu'nun ekonomik ve ticari gelişimi ile kamu kurumları ve iş camiası arasındaki iş birliği değerlendirildi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, gerçekleştirilen oda seçimlerinin ardından Karabük ve Safranbolu'da bir dizi protokol ziyareti gerçekleştirdi.

STSO Meclis Başkanı Ünal, Yönetim Kurulu Başkanı Altuntepe, Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları İsmail Hayri Boyacı ve Hacı Mehmet Gençer ile Yönetim Kurulu üyeleri Eyüp Öztürk, Hasan Cemal Şahin, Mutlu Çidem ve Genel Sekreter Ömer Tüfekçi Oda seçimlerinin ardından kamu kurumlarına nezaket ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler çerçevesinde heyet; Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökçek, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Ünal ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Safranbolu'nun ekonomik ve ticari gelişimi, kamu kurumları ile iş camiası arasındaki iş birliğinin önemi ve bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalar üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

"Kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan TSO Başkanı Altuntepe, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekleştirdiğimiz Oda seçimlerinin ardından yeni dönemde de Safranbolu'muzun ekonomik, ticari ve sosyal gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte kamu kurumlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim ve iş birliğini son derece önemsiyoruz. Ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için gayret göstereceğiz. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, yeni dönemde de üyelerinin menfaatlerini gözeten, kurumlar arası iş birliğini güçlendiren ve Safranbolu'nun ekonomik potansiyelini geliştirmeyi hedefleyen çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Başkan Altuntepe, nazik kabulleri ve misafirperverliklerinden dolayı Karabük Valisi Oktay Çağatay'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökçek'e, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman'a ve Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Ünal'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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