Safranbolu'da Ova Çayı'ndaki debi artışı Karabük-Bartın yolunda kaymaya yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yağış nedeniyle Ova Çayı'nda debinin yükselmesiyle Karabük-Bartın kara yolunun bir kısmında kayma yaşandı. DSİ ekipleri, yolun heyelanla kapanma riskine karşı gece saatlerinde suyun yönünü değiştirerek ulaşımın aksamaması için önlem aldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Ova Çay'ında debinin yükselmesiyle Karabük- Bartın kara yolunun bir kısmında kayma yaşandı.
İlçeye bağlı Nebioğlu köyü Demirköprü mevkisinde yağışların ardından Ova Çayı kenarında toprak kayması meydana geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, kayma nedeniyle yolun heyelanla kapanma riskine karşı önlem almak amacıyla gece saatlerinde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Ova Çayı'nda suyun yönünü değiştirerek yolun zarar görmesini ve ulaşıma kapanmasını önlemeye yönelik çalışma yaptı.
Kara yolunun bir bölümünde kaymalar ve ağaç devrilmeleri yaşandı.