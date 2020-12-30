PORSCHE HABERLERİ

Porsche - 15.12.2020
Sporda 2020 böyle geçti (12)
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 3.
Porsche - 06.12.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk yarışmacı olarak katıldığı Formula 1'in destek yarışlarından olan Porsche Sprint Challenge şampiyonasının Orta Doğu ayağı Sakhir Grand Prix'sindeki 2 yarışı da kazanan Ayhancan Güven'i kutladı.
Porsche - 06.12.2020
Volkswagen ID.3 için yazılım eksikleri giderildi
Bunların yaklaşık 19 milyonu MEB mimarisine dayanacak ve kalan yedi milyonun çoğu Audi ve Porsche'nin geliştirmekte olduğu yüksek performanslı PPE platformunu kullanacak.
Porsche - 04.12.2020
Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Kasımda 3 Maserati, 3 Ferrari satışı Kasım ayında 157 Porsche, 3 Maserati, 3 Ferrari ve 1 adet Aston Martin ve 1 adet de Lamborghini marka otomobil satışı da dikkati çekti.
Porsche - 28.11.2020
Pirelli'den Porsche Taycan'a özel Elect lastikler
Yeni Pirelli Elect, bataryalı araçların ağırlığını desteklemek için tasarlanan özel bir yapıya sahip bulunuyor.
Porsche - 23.11.2020
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor
Porsche - 11.11.2020
Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya fabrikasının üretim kapasitesini artıracak
Porsche - 02.11.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Carrera Cup Fransa'nın son yarışında ikinci olarak genel klasmanda ikinci sırada yer alan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.
Porsche - 01.11.2020
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'da ikinci oldu
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın son yarışında ikinci oldu ve genel klasmanda da ikinci sırayı elde etti.
Porsche - 29.10.2020
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven üst üste 3. şampiyonluk hedefi için piste çıkacak
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın 5. ve son ayağında üst üste 3. şampiyonluğunu elde etmek için piste çıkacak.
Porsche - 23.10.2020
Porsche Design Huawei Watch Gt 2 tanıtıldı
Huawei ile Porsche Design iş birliğinin yeni ürünü Porsche Design Huawei Watch Gt 2 tanıtıldı.
Porsche - 19.10.2020
Ayhancan Güven, Fransa'da üst üste 3. şampiyonluğuna çok yakın
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın Belçika SPA Francorchamps pistinde koşulan 4.
Porsche - 19.10.2020
Ayhancan Güven, Belçika'da zirvede
Türkiye'nin başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'da dördüncü ayağın ikinci yarışında zafere ulaştı.
Porsche - 12.10.2020
Adnan Oktar, "Cinsel ilişkiye giremiyor" iddialarına cevap verdi: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde
Porsche - 07.10.2020
İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin elebaşı olduğu iddia edilen organize örgütle ilgili iddianame kabul...
Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014'de seyir halinde bulunan 34 GN 1926 plakalı Porsche marka araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda şüphelilerden Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı olan Arzu Şerifi Zindaşti ve Devrim Öztunç'un öldükleri bilgisi verilen iddianamede, olayın failleri olarak degˆerlendirilen Hacı Osman Sezen ile Turgay Akar isimli s¸ahısların da 22 Aralık 2014'te Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki bir adreste bulunan Faruk Balıkçılık isimli is¸ yerinde ugˆradıkları silahlı saldırı sonucu öldürüldükleri ve faillerinin tespit edilemedigˆi kaydedildi.
Porsche - 04.10.2020
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'da iki kez podyuma çıktı
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın 3. ayağındaki beşinci ve altıncı yarışlarda üçüncü olarak podyuma çıkma başarısı gösterdi.
Porsche - 03.10.2020
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'da 4. oldu
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın 3. ayağındaki ilk yarışta dördüncü oldu.
Porsche - 01.10.2020
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın 3. ayağında yarışacak
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın üçüncü ayağında piste çıkacak.
Porsche - 01.10.2020
Falken FK 510 lastikleri, yarış pistindeki deneyimini yola aktarıyor
AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Nürburgring pistinde gerçekleşen ve 24 saatlik bir sürede 25 bin kilometrenin üzerinde bir mesafenin katedildiği zorlu yarışta, her iki Porsche 911 GT3 R aracı da finiş görme başarısı elde etti.
Porsche - 19.09.2020
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'da podyuma çıktı
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın ikinci ayağında üçüncü oldu.
Porsche - 14.09.2020
Huawei, yeni EMUI 11'i tanıttı
EMUI 11 Beta Programı Huawei ayrıca, EMUI 11 Beta programını da duyurdu. Beta programına uygun cihazlar arasında Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro +, Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 5G, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate 30 Pro 5G, PORSCHE DESIGN Huawei Mate 30 RS, Huawei MatePad Pro ve Huawei MatePad Pro 5G bulunuyor.
Porsche - 13.09.2020
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası'na zaferle başladı
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın ilk yarışında damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu.
Porsche - 06.09.2020
Son Dakika | Bakan Kasapoğlu, Ayhancan Güven'i kutladı
Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada bitiren milli sporcu Ayhancan Güven'i tebrik etti.
Porsche - 06.09.2020
Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada tamamladı
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonu 3. sırada bitirdi.
Porsche - 02.09.2020
Otomotiv pazarı 8 ayda yüzde 68,4 büyüdü
Bu yılın ocak-ağustos döneminde markalar bazında otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle: MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM ALFA ROMEO 67 0 67 ASTON MARTIN 13 0 13 AUDI 12.027 0 12.027 BENTLEY 9 0 9 BMW 7.216 0 7.216 CITROEN 11.584 2.395 13.979 DACIA 14.990 2.000 16.990 DS 370 0 370 FERRARI 15 0 15 FIAT 45.766 24.210 69.976 FORD 12.958 31.704 44.662 HONDA 11.709 0 11.709 HYUNDAI 14.781 443 15.224 INFINITI 0 0 0 ISUZU 0 360 360 IVECO 0 868 868 JAGUAR 121 0 121 JEEP 2.520 0 2.520 KARSAN 0 321 321 KIA 6.883 838 7.721 LAMBORGHINI 13 0 13 LAND ROVER 1.111 0 1.111 LEXUS 93 0 93 MASERATI 22 0 22 MAZDA 97 0 97 MERCEDES-BENZ 8.560 3.128 11.688 MINI 693 0 693 MITSUBISHI 845 3.412 4.257 NISSAN 5.254 345 5.599 OPEL 16.811 1.400 18.211 PEUGEOT 19.514 3.040 22.554 PORSCHE 174 0 174 RENAULT 51.
Porsche - 31.08.2020
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Porsche - 30.08.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağını birincilikle tamamlayan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.
Porsche - 30.08.2020
Ayhancan Güven şampiyonluk için gaza bastı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğinde mücadele eden Milli sporcu Ayhancan Güven, Dünyanın en prestijli tek marka kupası olan Porsche Super Kupa'da Belçika SPA pistinde koşulan 7.yarışını kazanmayı başardı.
Porsche - 30.08.2020
Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'nın Belçika ayağında birinci oldu
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Belçika'da düzenlenen Porsche Super Kupa'da birinci sırayı aldı.
Porsche - 30.08.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Supercup'ın Belçika ayağını birincilikle tamamlayan milli sporcu Ayhancan Güven'i tebrik etti.