Porsche 5.000 Ek İşten Çıkarma Planlıyor

Porsche, işten çıkarma programının kapsamını iki katına çıkararak 5.000 kişi daha işten çıkarmayı planlıyor. Alman medyasının haberine göre, CEO Michael Leiters 2035 yılına kadar 5.000 ila 6.000 arası işten çıkarma planlıyor. Şirket sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bir zamanlar Volkswagen Grubu'nun en karlı işlerinden biri olan Porsche'nin marjları, Çin pazarındaki satış düşüşü, tarife sorunları ve durmuş elektrifikasyon stratejisi nedeniyle geçen yıl %1,1'e geriledi. Halihazırda 3.900 işten çıkarma konusunda anlaşmaya varılmışken, işçi temsilcileri ve yönetim ikinci bir önlem paketi üzerinde müzakere ediyor. Ana şirket Volkswagen, grupta 100.000 işin kesilebileceğini ve dört fabrikanın kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi