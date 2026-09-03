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Aston Martin'den Porsche 911 GT3'e Rakip: Agresif Vantage Kamerada

Aston Martin'den Porsche 911 GT3'e Rakip: Agresif Vantage Kamerada
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Aston Martin, Porsche 911 GT3 ile rekabet edecek çok daha agresif bir Vantage üzerinde çalışıyor. Nürburgring'de görüntülenen prototipte Valkyrie'ye benzer sabit kanat, yeni difüzör ve dörtlü egzoz bulunuyor. Mercedes-AMG imzalı V8'in 700 beygir üzerine çıkması ve manuel şanzıman seçeneğinin geri dönmesi beklenen modelin tanıtımı, bu yıl sonu veya 2027 başında yapılabilir.

Aston Martin, Porsche 911 GT3 ile tam rekabet için Vantage'ın çok daha agresif bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Nürburgring'de casus kameralarla yakalanan prototip, markanın ciddi bir performans paketi hazırladığını gösteriyor.

Yeni aerodinamik pakette ön tarafta daha büyük splitter ve yeniden tasarlanmış ızgara yer alıyor. Ön çamurluklardaki geniş hava kanalları basıncı azaltırken, arkada Valkyrie'yi andıran sabit kanat, yeni difüzör ve merkezi dörtlü egzoz öne çıkıyor.

Mercedes-AMG imzalı 4.0 litrelik V8'in bu versiyonda 700 beygir üzerine çıkması bekleniyor. V12 ihtimali zayıf görülürken, manuel şanzıman seçeneğinin geri dönebileceği konuşuluyor. Üretim versiyonuna yakın gövdesiyle test edilen bu özel Vantage'ın tanıtımının bu yıl sonları veya 2027 başında yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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