Sarıyer'de Porsche Yangını: Araç Alev Alev Yandı

Sarıyer'de Porsche Yangını: Araç Alev Alev Yandı
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Sarıyer'de aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Uğur D., Porsche marka otomobiliyle yeşil alana savruldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, aracı kısa süre içinde alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayla ilgili inceleme başladı.

Sarıyer'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Porsche marka otomobil, yeşil alana savruldu. Kaza yapan sürücü araçtan çıktıktan kısa süre sonra lüks otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sarıyer Uskumruköy Mahallesi Uskumru Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AV 3760 plakalı Porsche marka otomobilin sürücüsü Uğur D., seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yeşil alana girdi. Sürücü, aracından kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kazada yara almayan sürücünün araçtan çıkmasından kısa bir süre sonra lüks otomobilde yangın çıktı. Alevler yeşil alana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü ardından soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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