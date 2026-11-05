MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2026: Magnum Porsche Taycan kazanan İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman, nerede yayınlanacak?

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Magnum'un 2026 yılı kampanyası kapsamında düzenlediği çekilişlerde sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Kampanyanın üçüncü dönem Magnum Card hediye kartı çekilişi ile dördüncü dönem Porsche Taycan otomobil çekilişi, 3 Kasım 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Peki, Magnum çekiliş sonuçları 2026 açıklandı mı, Porsche kazananlarının isimleri belli oldu mu? İşte sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama bilgileri...

2026 MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Magnum'un 2026 yılı kampanyası kapsamında düzenlediği üçüncü ve dördüncü dönem çekilişleri 3 Kasım 2026 tarihinde noter huzurunda tamamlandı. Üçüncü dönem Magnum Card hediye kartı çekilişi saat 11.00'de, dördüncü dönem Porsche Taycan otomobil çekilişi ise saat 11.30'da gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte gözler, ödül kazanan asil ve yedek talihlilerin isimlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak 3. dönem hediye kartı ve 4. dönem Porsche Taycan çekilişlerine ilişkin kazanan isim listeleri henüz yayımlanmadı.

MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Kampanya takvimine göre 3 Kasım 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen dördüncü dönem otomobil çekilişinin sonuçları, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü ilan edilecek.

MAGNUM 3. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Magnum'un üçüncü dönem çekilişinde dağıtılacak 500 bin TL değerindeki Magnum Card Param Hediye Kartlarının kazananları da merak ediliyor. 3 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00'de noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü açıklanacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Magnum 2026 çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen katılımcılar, asil ve yedek talihlilerin isim listelerine iki farklı kanaldan ulaşabilecek. Çekiliş sonuçlarının 7 Kasım 2026 tarihinde Hürriyet gazetesinin Cumartesi Eki'nde ve Magnum'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Sonuç sorgulaması yapmak isteyen katılımcılar, açıklanacak listelerde kendi isimlerini kontrol edebilecek. Üçüncü dönem Magnum Card çekilişi ile dördüncü dönem Porsche Taycan çekilişinin asil ve yedek talihlileri, ilgili dönemlere ait isim listelerinden takip edilebilecek.

Sonuçlara ulaşmak için izlenebilecek kanallar şöyle:

Magnum resmi internet sitesi: magnum.com.tr

Gazete ilanı: Hürriyet gazetesinin Cumartesi Eki.

Katılımcıların ödül kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için 7 Kasım 2026 tarihinde yayımlanacak resmi isim listelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

MAGNUM 2026 ÇEKİLİŞİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLİYOR?

Magnum'un 2026 kampanyası kapsamında otomobil ve hediye kartı ödülleri dağıtılıyor. Kampanya kapsamında üç dönemde toplam 15 kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı verilirken, büyük ödül çekilişinde iki kişiye Porsche Taycan 4 otomobil kazandırılıyor.

Kampanyada yer alan ödüller ve kazanan kişi sayıları şöyle:

Porsche Taycan 4 (2025 model): 2 kişi

500 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı: 15 kişi

Toplam asil talihli sayısı: 17 kişi

Porsche Taycan 4 otomobillerin kampanya şartlarında belirtilen tavsiye edilen perakende satış fiyatı, araç başına 12 milyon 635 bin TL olarak açıklandı.

Böylece kampanyanın otomobil ödülleri ile hediye kartı ödüllerini kazanacak toplam 17 asil talihlinin isimleri, ilgili çekiliş sonuçlarının yayımlanmasıyla belli olacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE ÖDÜL KAZANANLAR NE YAPMALI?

Magnum 2026 çekilişinde ödül kazanan asil ve yedek talihlilerin, açıklanan kampanya takvimindeki başvuru sürelerine dikkat etmesi gerekiyor. Porsche çekilişinde ödül için başvuru süresi asil talihliler açısından 22 Kasım 2026 tarihinde, yedek talihliler açısından ise 7 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Ödül kazananların, ilan edilecek resmi şartları ve ödül teslimi için talep edilen belgeleri kontrol ederek belirtilen süreler içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Asil talihlilerin kendileri için belirlenen süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlamaması halinde yedek talihliler devreye girebilecek. Bu nedenle çekilişte ismi açıklanan katılımcıların hem sonuç listesini hem de başvuru takvimini takip etmesi önem taşıyor.