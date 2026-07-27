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Porsche 2035'e Kadar 5 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak

Porsche 2035'e Kadar 5 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak
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Porsche, stratejik yeniden yapılanma çerçevesinde 2035 yılına kadar 5 bin çalışanının işine son verileceğini duyurdu. Şirket, küçülmenin doğal emeklilik, demografik etkiler ve gönüllü ayrılık sözleşmeleri gibi sosyal sorumlulukla yürütüleceğini belirtti.

Alman lüks spor otomobil üreticisi Porsche, küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik yeniden yapılanma kapsamında 2035 yılına kadar 5 bin çalışanının işine son verileceğini duyurdu. Şirket, sürecin sosyal açıdan sorumlu bir yaklaşımla yürütüleceğini vurguladı.

Açıklamada, küçülmenin büyük ölçüde doğal emeklilik, demografik etkiler, kısmi emeklilik programlarının genişletilmesi ve gönüllü ayrılık sözleşmeleri yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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