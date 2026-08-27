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Porsche 911 Challenge: Piste İnişin En Ekonomik Yolu

Porsche 911 Challenge: Piste İnişin En Ekonomik Yolu
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Porsche, yarış odaklı yeni modeli 911 Challenge'ı tanıttı. Giriş seviye yarış otomobili olarak konumlandırılan araç, 718 Cayman GT4 RS Clubsport'un yerini alacak. Seri üretim 911 GT3 teknolojisini koruyarak yedek parça ve işletim maliyetlerini düşüren model, standart GT3'e benzer bir dış tasarıma sahip.

Porsche, yarış odaklı yeni modeli 911 Challenge'ı tanıttı. "Giriş seviye yarış otomobili" olarak nitelendirilen araç, markanın pist piramidinde 718 Cayman GT4 RS Clubsport'un yerini alacak.

Yüksek maliyetli yarış otomobillerinin aksine Porsche, yedek parça ve işletim giderlerini en aza indirmek için seri üretim 911 GT3 teknolojisinin büyük bir kısmını korudu. Bu yaklaşım sayesinde aracın dış tasarımı standart GT3 yol versiyonuna oldukça benziyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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