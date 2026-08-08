Porsche SE'den Volkswagen'e Sert Uyarı

Volkswagen'in en büyük hissedarı Porsche SE, grubun yeniden yapılanma sürecinde fazla kapasitenin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yönetimin planı ise 50 bin kişiye kadar ek iş kaybı ve Almanya'daki dört fabrikanın kapanması ihtimalini gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi