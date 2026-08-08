Porsche SE'den Volkswagen'e Sert Uyarı
Volkswagen'in ana hissedarı Porsche SE, yeniden yapılanmada kapasite azaltımı, maliyet düşürme ve karar süreçlerinin güçlendirilmesini istedi. Yönetimin planı ise 50 bin iş kaybı ve dört fabrikanın kapanması riskini içeriyor.
Volkswagen'in en büyük hissedarı Porsche SE, grubun yeniden yapılanma sürecinde fazla kapasitenin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Yönetimin planı ise 50 bin kişiye kadar ek iş kaybı ve Almanya'daki dört fabrikanın kapanması ihtimalini gündeme getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi