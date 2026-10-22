Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları nereden öğrenilir 2026? Kazananlar isim listesi açıklandı mı?

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Magnum 3. dönem kazananlar listesi henüz açıklanmadı. Kampanya takvimine göre üçüncü dönem çekilişi 3 Kasım 2026 Salı günü noter huzurunda yapılacak, kazananların isimleri ise 7 Kasım 2026 Cumartesi günü ilan edilecek. Aynı gün, iki kişiye Porsche Taycan kazandıracak büyük çekilişin sonuçları da duyurulacak. İşte Magnum çekilişine dair tüm detaylar.

MAGNUM 3. DÖNEM KAZANANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Hayır, üçüncü dönem çekilişi henüz yapılmadığı için kazananlar listesi de açıklanmadı. Kampanyanın ilk iki dönemine ait çekilişler tamamlandı; üçüncü ve dördüncü dönem çekilişleri ise kasım ayında gerçekleştirilecek.

MAGNUM 3. DÖNEM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum 3. dönem çekilişi, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.00’de noter huzurunda yapılacak. Porsche Taycan ödüllü dördüncü dönem çekilişi ise aynı gün saat 11.30’da gerçekleştirilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üçüncü dönem çekilişinde kazanan asil ve yedek talihlilerin isimleri, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü açıklanacak. Porsche Taycan çekilişinin sonuçları da aynı gün ilan edilecek. Katılımcıların, çekilişin yapıldığı 3 Kasım’ı değil, sonuçların ilan edileceği 7 Kasım’ı takip etmesi gerekiyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Magnum çekiliş sonuçları, kampanyanın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Kazanan talihlilerin listesi ayrıca Hürriyet Gazetesi’nin Cumartesi ekinde de yayımlanacak. Katılımcılar, listeyi incelerken kampanyanın doğru dönemine ait sonuçlara baktıklarından emin olmalı.

MAGNUM 3. DÖNEMDE NE KAZANDIRACAK?

Üçüncü dönem çekilişinde beş asil talihli, her biri 500 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı kazanacak. Çekilişte ayrıca asil talihlilerin belgelerini zamanında teslim etmemesi gibi durumlar için yedek talihliler de belirlenecek.

MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİLİŞİ

Kampanyanın en çok merak edilen ödülü Porsche Taycan. Kampanyanın başladığı 15 Nisan’dan sona erdiği 14 Ekim 2026’ya kadar yapılan tüm katılımları kapsayan büyük çekilişte, iki kişi Porsche Taycan 4 model otomobil kazanacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNE KATILIM SONA ERDİ Mİ?

Evet. Magnum kampanyasına katılımlar 14 Ekim 2026 gecesi sona erdi. Bu tarihe kadar şifresini kaydettiren katılımcılar, üçüncü dönem ve Porsche Taycan çekilişlerinde yer alacak.

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE NE OLDU?

Kampanyanın ilk dönem çekilişi 7 Temmuz 2026’da yapıldı ve sonuçlar 11 Temmuz’da açıklandı. İkinci dönem çekilişi ise 8 Eylül 2026’da gerçekleştirildi, sonuçlar 12 Eylül’de ilan edildi. İkinci dönem çekilişine 5 milyon 589 bin 490 katılım olduğu açıklanmıştı. Her iki dönemde de beşer kişi 500 bin TL değerinde hediye kartı kazandı.