Magnum çekiliş sonuçları 2026 (TAM İSİM LİSTESİ) Porsche Magnum çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuçlara nereden, nasıl bakılır?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Magnum'un 2026 yılı kampanyasında büyük ödül heyecanı sona erdi. İki adet Porsche Taycan 4 otomobilin sahibini belirleyecek dördüncü dönem çekilişi, 3 Kasım 2026 Salı günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından katılımcılar, otomobil kazanan asil ve yedek talihlilerin isimlerini araştırmaya başladı. Peki, Porsche Magnum çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, kazananlar ne zaman açıklanacak? Detaylar...

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum 2026 kampanyasının büyük ödül çekilişi 3 Kasım 2026 tarihinde saat 11.30'da yapıldı. İki adet 2025 model Porsche Taycan 4 otomobilin verileceği çekilişin ardından sonuçların ilan tarihi 7 Kasım 2026 Cumartesi olarak belirlendi.

Kazananların isimlerinin Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ve Magnum'un resmi internet sitesinde yayımlanması bekleniyor. Asil ve yedek talihlilere ayrıca taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ KAZANANLARIN TAM İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Magnum Porsche çekilişine katılanların merak ettiği asil ve yedek talihli listesi henüz ilan edilmedi. 3 Kasım'da gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler 7 Kasım'da yayımlanacak resmi duyuruya çevrildi.

İsim listesi açıklandığında iki Porsche Taycan 4 otomobilin kazananları ile üçüncü dönem çekilişinde 500 bin TL değerindeki Magnum Card ödülünü kazananlar belli olacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

2026 Magnum çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen katılımcılar, Magnum'un resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruları takip edebilecek. Ayrıca kazananların isimleri Hürriyet Gazetesi'nin 7 Kasım tarihli Cumartesi Eki'nde ilan edilecek.

Asil ve yedek talihliler, açıklanacak tam isim listesi üzerinden kontrol yapabilecek. Çekilişte ödül kazananlara taahhütlü posta yoluyla da bildirim gönderilecek.

MAGNUM 2026 ÇEKİLİŞİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLİYOR?

Magnum'un 2026 kampanyası kapsamında dört dönem halinde çekiliş düzenlendi. İlk üç dönemde 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartları, son dönemde ise Porsche Taycan 4 otomobiller ödül olarak belirlendi.

Kampanyadaki ödül dağılımı şöyle:

1. dönem: 5 kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı.

2. dönem: 5 kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı.

3. dönem: 5 kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı.

4. dönem: 2 kişiye 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil.

Böylece kampanya kapsamında toplam 15 kişiye 500 bin TL değerinde hediye kartı, 2 kişiye ise Porsche otomobil verilmesi planlandı.

MAGNUM 3. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum'un üçüncü dönem çekilişi de 3 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirildi. Bu dönemde 5 kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı verilecek.

Üçüncü dönem çekilişinin asil ve yedek talihlilerinin de 7 Kasım 2026 Cumartesi günü açıklanması bekleniyor. Böylece hem üçüncü dönem hediye kartı kazananları hem de Porsche otomobil kazananları aynı gün ilan edilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE ASİL VE YEDEK KAZANANLARI NE YAPMALI?

Çekiliş sonucunda asil talihli olarak belirlenen kişilerin, ödüllerini teslim alabilmek için kampanya şartlarında belirtilen belgeleri ve başvuru sürelerini yerine getirmesi gerekiyor.

Asil talihlilerin gerekli işlemleri belirtilen süre içerisinde tamamlamaması halinde yedek talihlilere sıra gelebiliyor. Bu nedenle isimleri açıklanan katılımcıların resmi duyurulardaki başvuru tarihlerini ve belge koşullarını takip etmesi önem taşıyor.