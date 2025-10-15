Magnum çekiliş sonuçları isim-soy isim sorgulama ekranı açıldı mı?

Katılım süreci 14 Ekim 2025 tarihinde sona eren Magnum kampanyasında gözler şimdi 4. dönem çekilişine çevrildi. Merakla beklenen Magnum Porsche çekilişi sonuçları ve kazanan isim listesi, yapılacak resmi çekilişin ardından açıklanacak. Sonuçlar, Hürriyet Gazetesi'nin Cumartesi ekinde yayımlanacak. Peki, Magnum çekilişi hangi tarihte yapılacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte Magnum çekilişi tarihine ve kazananların açıklanacağı duyuruya ilişkin tüm ayrıntılar.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum'un büyük heyecanla beklenen çekilişi 4 Kasım 2025 Salı günü yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından, kazanan talihlilerin isim listesi resmi mecralar üzerinden duyurulacak. Çekiliş sonuçları ise 8 Kasım 2025 Cumartesi günü açıklanacak.

Kazanan asil ve yedek talihlilerin listesi, her yıl olduğu gibi Hürriyet Gazetesi'nin Cumartesi ekinde yayımlanacak. Ayrıca, kazananlara yasal zorunluluk gereği taahhütlü posta aracılığıyla da resmi bilgilendirme yapılacak. Tüm çekilişler saat 11.00'de, İstanbul'daki U2 Tanıtım ofisinde noter huzurunda ve halka açık şekilde gerçekleştiriliyor.

MAGNUM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Magnum yetkililerinden yapılan açıklamada, kampanyanın 14 Ekim 2025 Salı günü saat 23.59 itibarıyla sona erdiği bildirildi. Açıklamada, "3. dönem Magnum Card çekilişi ve Porsche çekilişi sonuçları 8 Kasım 2025 tarihinde açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum çekilişleri bu yıl üç dönem halinde düzenleniyor. Çekiliş tarihleri sırasıyla 8 Temmuz 2025, 9 Eylül 2025 ve 4 Kasım 2025 olarak belirlendi. Her dönem için çekilişler saat 11.00'de başlayacak.

Özellikle 4. dönem çekilişi, 4 Kasım 2025 Salı günü saat 11.30'da, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ofisinde (Sütlüce Mahallesi, Bayrak Sokak No:4-A, Beyoğlu-İstanbul) noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

