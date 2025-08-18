Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybetti

Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2017 Rusya Güzeli ve eski Miss Universe yarışmacısı Kseniya Alexandrova, Rusya'da geçirdiği trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 30 yaşındaki model, Tver Oblastı'nda eşiyle yolculuk yaparken, bir geyik Porsche Panamera'nın önüne fırlayarak aracın camından içeri girip Alexandrova'nın başına çarptı.

Eski Miss Universe yarışmacısı ve 2017 Rusya Güzeli Kseniya Alexandrova, Rusya'da geçirdiği trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

30 yaşındaki model, 5 Temmuz'da Tver Oblastı'nda eşiyle yolculuk yaparken, dev bir geyik Porsche Panamera'nın önüne fırladı. Hayvan, aracın camından içeri girerek Alexandrova'nın başına çarptı ve genç model ağır beyin travması geçirdi. Kazadan sağ kurtulan eşi yaşananları şöyle anlattı:

"Geyik arabaya uçtu. Darbe Ksyusha'nın kafasına isabet etti. Baygındı, kafası kırılmıştı, her yeri kan içindeydi."

Alexandrova, kazadan sonra bir aydan uzun süren derin komanın ardından 15 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Modellik ajansı, genç modelin zamansız kaybı için büyük üzüntü duyduklarını açıkladı.

Kseniya Alexandrova, 2017'de Rusya Güzeli seçilmiş ve aynı yıl Las Vegas'ta düzenlenen Miss Universe yarışmasına katılmıştı. Yarı finale kalamasa da podyumda büyük beğeni toplamıştı.

Ayrıca, genç modelin kazadan yalnızca dört ay önce dünyaevine girdiği de öğrenildi.

Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett

Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett

Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett

Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Next Sosyal'e katıldı! İşte ilk paylaşımı

Erdoğan da Next Sosyal'e katıldı! İlk mesajı heyecanlandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.