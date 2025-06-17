Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Ekranların sevilen oyuncusu Burak Özçivit, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikâh masasına oturan Özçivit, iki çocuk babası olarak ailesiyle örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor. Ancak bu kez gündeme gelme sebebi ailesi değil, milyonluk yeni aracı oldu.

39 MİLYONLUK TUTKU

Oynadığı dizinin sezon finaline girmesiyle birlikte tatil hazırlıklarına başlayan yakışıklı oyuncu, İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te yeni otomobiliyle objektiflere takıldı. 39 milyon 590 bin TL değerindeki Porsche GT3 marka spor otomobilini garajına ekleyen Özçivit, araç tutkusu konusunda adeta "dur" diyemedi.

Geçtiğimiz aylarda gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme gelen Burak Özçivit, bu kez milyonluk aracına yaptığı yatırımla dikkat çekti. Türkiye'de sayılı kişide bulunan bu model, koleksiyonuna katılmış son parça olarak öne çıkıyor. Aracın performansı kadar rengi ve keskin hatları da görenlerin ilgi odağı oldu.