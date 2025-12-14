Haberler

Lüks otomobil önce bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Porsche marka otomobil kazaya karıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı ve lüks otomobil hurdaya döndü.

Antalya'nın Serik ilçesinde Porsche marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan bir otomobile, ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Antalya–Alanya D400 Karayolu Dikmen Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Davut E. yönetimindeki 07 DE 907 plakalı Porsche marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan R.A. idaresindeki 07 ABG 866 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, alt geçidin duvarlarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü Davut E. yaralandı. Lüks otomobil ise hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Davut E.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANTALYA

