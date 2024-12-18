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16 milyonluk hurda! Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı

16 milyonluk hurda! Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı
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İstanbul'da yaşayan işadamı Erdal E., Slovakya'dan yeni bir Porsche Cayenne satın aldı. 16 milyon lira ödediği araç, henüz 2 bin kilometreye ulaşmadan bir dizi arıza vermeye başladı. Aracın torpido döşemesinde dökülmeler ve hatalar meydana gelince, yetkili servis torpidoyu tamamen değiştirmek zorunda kaldı.

İstanbul'da yaşayan işadamı Erdal E., Slovakya'dan sıfır kilometre Porsche Cayenne marka araç satın aldı. İşadamının 16 milyona satın aldığı araç henüz 2 bin kilometreye gelmeden farklı yerlerinden arızalar vermeye başladı. Lüks aracın torpido döşemesinde dökülmeler, hatalar meydana gelince yetkili servis torpidoyu komple değiştirdi.

CAMLARDA ARIZA YAŞANDI

Çok geçmeden ikinci patlak, aracın otomatik camlarının tuşlarında meydana geldi. Servis aynı şekilde tuşları değiştirerek problemi giderse de çok geçmeden bu kez camlarda arıza yaşandı. Öyle ki milyonluk aracın camları sürekli buhar yapıyor ve sorun bir türlü giderilemiyor, araç parçaları yurtdışından geç geliyordu.

16 milyonluk hurda! Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı

YETKİLİ SERVİS TALEBİ KABUL ETMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; bu durum Erdal E. tarafından artık çekilmez bir hal almıştı. Erdal E., yetkili servise sıfır kilometre aldığı aracının fabrikasyondan ayıplı geldiğini, sürekli bir arıza çıkardığını belirterek aracın sıfır araç ile değiştirilmesini talep etti. Yetkili servis talebi kabul etmezken bu kez aracın farları arızalandı.

16 milyonluk hurda! Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı

DOĞUŞ OTOMOTİV'E DAVA AÇTI

Aracın kullanılamaz hale geldiğini fark eden Erdal E., İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak Doğuş Otomotiv'e dava açtı. İşadamı Avukatı Feyzullah Yeşilyayla aracılığıyla sunduğu dava dilekçesinde, "Araçtaki bu ayıpları müvekkilin önceden fark etmesinin imkanı yoktur. Araçtaki ayıp kullanım esnasında da ortaya çıkacak cinsten/kullanım kaynaklı olmayıp gizli ayıptır" dedi.

ARACIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR

Erdal E., dava dosyasına sunduğu deliller kapsamında ayıplı aracının ayıpsız olan aynı model araçla değiştirilmesini talep etti. Dava, İstanbul Tüketici Mahkemesi'nce görülecek.

Kaynak: Haberler.com / Otomobil
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