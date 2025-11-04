MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI CANLI: 2025 Magnum çekilişi kazananların listesi!

2025 Magnum çekilişi heyecanı dorukta! Katılımcılar, kazanan isimleri canlı olarak takip etmek ve sonuçları anında öğrenmek için sorgulama ekranına odaklandı. Bu çekilişte Porsche Taycan ve 300 bin TL'lik Magnum Card Param Hediye Kartları talihlilerini bekliyor. İşte 2025 Magnum çekilişi kazananlarının listesine ulaşabileceğiniz detaylar haberin devamında yer alıyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇILANDI MI?

Magnum 4. dönem kura çekimi 4 Kasım 2025 Salı günü İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Ancak çekiliş sonucunda kazanan isimlerin ilanı 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde yayımlanacak. Yani sonuçlar şu anda çekiliş tamamlanmış olsa da resmi olarak gazetede ilan edilene kadar kesinleşmiş sayılmayacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi geleneksel olarak Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde yayımlanacak. Ayrıca, yasal zorunluluk gereği asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yoluyla resmi tebligat yapılacaktır.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçları öğrenmek için katılımcılar Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'ni takip edebilir, ayrıca Magnum'un YouTube hesabından canlı yayın sırasında çekilişi izleyebilirler. İkramiye kazanan talihliler, isimlerini gazete ve resmi tebligatlar aracılığıyla görebileceklerdir.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNİ KAZANANLAR ÖDEME YAPACAK MI?

Kazanan talihliler, çekiliş sonucunda tescile bağlı ikramiye kazandıkları takdirde ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamalardan sorumlu olacak. Bu kapsamda, veraset ve intikal vergisi, noter hibe devri işlemleri, MTV, trafik sigortası, ruhsat-plaka ve benzeri işlemler talihlilerin sorumluluğundadır.

Ayrıca, talihlilerin adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazete ilanı tebliğ için geçerli sayılacak. İkramiye teslimi için, talihlilerin kimlikleri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubuğu ve iletişim bilgileri ile U2 şirketine başvurmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz teslim etmeleri gerekiyor; aksi halde ikramiye teslim edilmeyecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

