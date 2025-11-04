Haberler

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI CANLI: 2025 Magnum çekilişi kazananların listesi!

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI CANLI: 2025 Magnum çekilişi kazananların listesi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 Magnum çekilişi sonuçları merakla bekleniyor. Talihliler, Porsche Taycan ve 300 bin TL değerindeki Magnum Card Param Hediye Kartları için yapılan 4. dönem kura çekimini canlı takip ediyor. Peki, 2025 Magnum çekilişi kazananların listesi!

2025 Magnum çekilişi heyecanı dorukta! Katılımcılar, kazanan isimleri canlı olarak takip etmek ve sonuçları anında öğrenmek için sorgulama ekranına odaklandı. Bu çekilişte Porsche Taycan ve 300 bin TL'lik Magnum Card Param Hediye Kartları talihlilerini bekliyor. İşte 2025 Magnum çekilişi kazananlarının listesine ulaşabileceğiniz detaylar haberin devamında yer alıyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇILANDI MI?

Magnum 4. dönem kura çekimi 4 Kasım 2025 Salı günü İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Ancak çekiliş sonucunda kazanan isimlerin ilanı 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde yayımlanacak. Yani sonuçlar şu anda çekiliş tamamlanmış olsa da resmi olarak gazetede ilan edilene kadar kesinleşmiş sayılmayacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi geleneksel olarak Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde yayımlanacak. Ayrıca, yasal zorunluluk gereği asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yoluyla resmi tebligat yapılacaktır.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI CANLI: 2025 Magnum çekilişi kazananların listesi!

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçları öğrenmek için katılımcılar Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'ni takip edebilir, ayrıca Magnum'un YouTube hesabından canlı yayın sırasında çekilişi izleyebilirler. İkramiye kazanan talihliler, isimlerini gazete ve resmi tebligatlar aracılığıyla görebileceklerdir.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNİ KAZANANLAR ÖDEME YAPACAK MI?

Kazanan talihliler, çekiliş sonucunda tescile bağlı ikramiye kazandıkları takdirde ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamalardan sorumlu olacak. Bu kapsamda, veraset ve intikal vergisi, noter hibe devri işlemleri, MTV, trafik sigortası, ruhsat-plaka ve benzeri işlemler talihlilerin sorumluluğundadır.

Ayrıca, talihlilerin adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazete ilanı tebliğ için geçerli sayılacak. İkramiye teslimi için, talihlilerin kimlikleri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubuğu ve iletişim bilgileri ile U2 şirketine başvurmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz teslim etmeleri gerekiyor; aksi halde ikramiye teslim edilmeyecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Magnum çekilişi canlı yayınını izlemek için tıklayın.

Sahra Arslan
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Beşiktaşlı futbolcuya ''çingene'' benzetmesi yapmıştı! Erman Toroğlu'na suç duyurusu

Milli oyuncuya ''çingene'' benzetmesi yapmıştı! Başı büyük belada
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.