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Şaka bitti: Dogecoin değeri Porsche'yi solladı! DOGE 2025, 2030, 2035 fiyat tahmini

Şaka bitti: Dogecoin değeri Porsche'yi solladı! DOGE 2025, 2030, 2035 fiyat tahmini
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Dogecoin'in piyasa değeri ünlü otomobil markası Porsche'yi geçti. Bu ilginç veriler ve son 1 ayda yaşanan fiyat yükselişi yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistlerin DOGE 2025, 2030 ve 2035 yılına dair fiyat tahminlerini sizler için derledik.

Dogecoin (DOGE), piyasa değerinde lüks otomobil üreticisi Porsche'yi geride bırakarak şaşırtıcı bir başarıya imza attı. Dogecoin'in piyasa değeri 54,7 milyar dolara ulaşırken, Porsche'nin değeri 53,6 milyar dolarda kaldı.

Bu dönüm noktası, kripto para piyasasının evriminde önemli bir anı temsil ediyor. Genellikle spekülatif ve geçici olarak görülen meme coinler, artık ciddi bir şekilde dikkat çekiyor. Dogecoin'in bu başarısı, internet kültürünün ve topluluk odaklı projelerin, geleneksel şirketlerin finansal değerleriyle yarışabileceğini gösteriyor.

Dogecoin 2025, 2030, 2035 fiyat tahmini

2023 yılı, Dogecoin için oldukça hareketli geçti. DOGE'nin fiyat tahminlerini kısa ve uzun vadeli olarak değerlendirmek mümkün. Bu yazı yazılırken, Dogecoin'in işlem hacmi 10.289.941.600 dolara ulaştı ve son 30 gün içinde %175,92 oranında değer kazandı.

Analizlere göre, Ocak 2025'te Dogecoin'in ortalama fiyatı 0,43 dolar, en yüksek fiyatı ise 0,46 dolar seviyelerinde olabilir. Mayıs 2025 için tahminler, ortalama fiyatın 0,45 dolar, en yüksek fiyatın ise 0,48 dolar olacağını öngörüyor.

2030 yılına gelindiğinde, DOGE'nin fiyatının 0,69 ila 1,04 dolar arasında değişebileceği ve ortalama fiyatın 0,86 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Daha ileriye bakıldığında, 2035 yılı için fiyat aralığı 1,32 ila 1,98 dolar arasında olabilirken, ortalama fiyatın 1,65 dolar olması bekleniyor.

Bu tahminler, Dogecoin'in piyasa trendleri ve tarihsel performansı dikkate alınarak yapılmıştır. Ancak, kripto para piyasasının volatil doğası nedeniyle bu tahminlerin değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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