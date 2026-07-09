Porsche'nin ilk yarı satışları son 6 yılın en düşüğünde

Porsche, 2023 yılının ilk altı ayında küresel teslimatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 122 bin 306 adede düştüğünü bildirdi. Bu, son 6 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Kuzey Amerika'da satışlar yüzde 13, Çin'de ise yüzde 32 oranında geriledi. Şirket, düşüşün nedenleri arasında içten yanmalı 718 modelinin üretiminin sonlandırılması, elektrikli Macan'ın yüksek baz etkisi ve ABD'deki vergi teşviklerinin sona ermesini gösterdi.

Olumsuz veriler sonrası Porsche hisseleri Frankfurt Borsası'nda yüzde 1,3 değer kaybetti. CEO Michael Leiters, elektrikli araç stratejisindeki zorluklar ve azalan talep nedeniyle kârlılığı artırmak için yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Nisan ayında Bugatti ortaklığındaki hisselerini satan Porsche, ileride yeni varlık satışlarını da değerlendirebileceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi