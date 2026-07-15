Volkswagen Ürün Gamını Yüzde 50 Küçültüyor, İlk Modeller Belli Oldu

Volkswagen, artan rekabet ve yükselen maliyetler nedeniyle ürün gamını yarıya indirme kararı aldı. Şirket, mevcut modellerin yaklaşık yarısını zamanla sonlandıracak ve araçlardaki opsiyon seçeneklerini yüzde 75'e kadar azaltacak. Bu stratejiyle kaynakların daha verimli kullanılması ve kâr marjının artırılması hedefleniyor.

Henüz netleşmemiş olsa da ilk etapta üretimden kalkması beklenen modeller arasında Volkswagen Touareg, Touran, T- Roc Cabriolet, Porsche Macan (mevcut nesil), Audi Q8 e-tron, Audi TT ve Audi R8 yer alıyor. Şirket, özellikle Çinli üreticilerin baskısı ve Avrupa'daki yüksek üretim maliyetleri nedeniyle bu kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi