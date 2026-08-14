Porsche Taycan Üretimi 2030'da Sona Eriyor

Zor durumdaki Alman spor otomobil üreticisi Porsche, amiral gemisi tamamen elektrikli modeli Taycan'ın üretimini, satışların istikrarlı şekilde düşmesi nedeniyle 2030 yılına kadar sonlandırmayı planlıyor.

Şirket geçen yıl, beklenenden zayıf talep nedeniyle elektrikli araç planlarında büyük bir geri adım attığını duyurmuştu. Çin'deki satış düşüşü ve ABD tarifeleri de zorlukları artırıyor. 2019'da piyasaya sürülen Taycan, Stuttgart merkezli grubun içten yanmalı motorlardan uzaklaşma hedefini simgeliyordu.

Ancak satışlar 2023'te yaklaşık 41 bin adetten geçen yıl 16 bine, 2026'nın ilk yarısında ise yalnızca 6 bine geriledi. Alman iş haftalık dergisi WirtschaftsWoche, Porsche'nin iş konseyinin yönetimle Taycan üretimini sonlandırma konusunda prensipte anlaştığını bildirdi. Dergi, şirket kaynaklarına dayanarak "Şirket, üretimi 2030'a kadar kademeli olarak durdurma kararı aldı" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi