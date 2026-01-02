Haberler

Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor

Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Otomobil devi Porsche, geri viteste arka görüş kamerası görüntüsünün ekrana gelmeyebileceği bir sorun nedeniyle ABD'de 173.538 aracı geri çağırıyor. Cayenne, 911, Taycan ve Panamera gibi modelleri kapsayan geri çağırma kapsamında bayiler sürücü destek yazılımını ücretsiz güncelleyecek.

Alman otomobil devi Porsche, geri viteste arka görüş kamerasına ait görüntünün bazı araçlarda görüntülenememesi nedeniyle ABD'de 173.538 aracı geri çağırıyor.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDE PROBLEM VAR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geçen çarşamba yaptığı açıklamada, bazı Porsche modellerinde geri viteste kamera görüntüsünün ekrana yansımayabileceğini duyurdu.

Düzenleyici kurum, söz konusu araçların arka görüşe ilişkin Federal Motorlu Araç Güvenlik Standardı gerekliliklerini karşılamadığını belirtti.

İŞTE GERİ ÇAĞRILAN MODELLER

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre geri çağırma; belirli 2019-2025 Cayenne ve Cayenne E-Hybrid, 2020-2025 911, Taycan, 2024-2025 Panamera ile 2025 Panamera E-Hybrid modellerini kapsıyor. Porsche, sorunun giderilmesi için bayilerin sürücü destek yazılımını ücretsiz şekilde güncelleyeceğini açıkladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Otomobil
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama

3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çok sayıda tutuklama
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama

3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çok sayıda tutuklama
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir buz gibi havada kafa topu oynadı

Çılgın ikiliye buz gibi hava da engel olamadı
Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu

Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu