Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor

Alman otomobil devi Porsche, geri viteste arka görüş kamerasına ait görüntünün bazı araçlarda görüntülenememesi nedeniyle ABD'de 173.538 aracı geri çağırıyor.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDE PROBLEM VAR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geçen çarşamba yaptığı açıklamada, bazı Porsche modellerinde geri viteste kamera görüntüsünün ekrana yansımayabileceğini duyurdu.

Düzenleyici kurum, söz konusu araçların arka görüşe ilişkin Federal Motorlu Araç Güvenlik Standardı gerekliliklerini karşılamadığını belirtti.

İŞTE GERİ ÇAĞRILAN MODELLER

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre geri çağırma; belirli 2019-2025 Cayenne ve Cayenne E-Hybrid, 2020-2025 911, Taycan, 2024-2025 Panamera ile 2025 Panamera E-Hybrid modellerini kapsıyor. Porsche, sorunun giderilmesi için bayilerin sürücü destek yazılımını ücretsiz şekilde güncelleyeceğini açıkladı.