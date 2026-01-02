Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
Otomobil devi Porsche, geri viteste arka görüş kamerası görüntüsünün ekrana gelmeyebileceği bir sorun nedeniyle ABD'de 173.538 aracı geri çağırıyor. Cayenne, 911, Taycan ve Panamera gibi modelleri kapsayan geri çağırma kapsamında bayiler sürücü destek yazılımını ücretsiz güncelleyecek.
KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDE PROBLEM VAR
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geçen çarşamba yaptığı açıklamada, bazı Porsche modellerinde geri viteste kamera görüntüsünün ekrana yansımayabileceğini duyurdu.
Düzenleyici kurum, söz konusu araçların arka görüşe ilişkin Federal Motorlu Araç Güvenlik Standardı gerekliliklerini karşılamadığını belirtti.
İŞTE GERİ ÇAĞRILAN MODELLER
Reuters'ın aktardığı bilgilere göre geri çağırma; belirli 2019-2025 Cayenne ve Cayenne E-Hybrid, 2020-2025 911, Taycan, 2024-2025 Panamera ile 2025 Panamera E-Hybrid modellerini kapsıyor. Porsche, sorunun giderilmesi için bayilerin sürücü destek yazılımını ücretsiz şekilde güncelleyeceğini açıkladı.