Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu

Monaco'nun lüks Hotel De Paris yakınlarında, yaklaşık 1 milyon sterlin değerinde araçların karıştığı bir kaza meydana geldi. Olay, bir kadın sürücünün Bentley Azure marka üstü açık aracın kontrolünü kaybetmesiyle başladı.

Kaza anı, çevredeki turistler ve yerel halk tarafından kaydedildi. Görüntülerde, mavi renkli Bentley Azure'un (değeri 150.000 sterline kadar çıkabilen) önce bir beyaz sedana, ardından 700.000 sterlin değerindeki bir Ferrari 599'a çarptığı görülüyor. Ayrıca, 194.000 sterlin değerindeki bir Aston Martin Rapide de kazaya karışmış durumda.

Olay yerinde bulunan diğer lüks araçlar arasında bir Rolls Royce Ghost ve bir Porsche 911 de var, ancak bu araçlar büyük ölçüde hasarsız kurtulmuş görünüyor.

Kaza sonrası bölgede büyük bir kalabalık toplandı ve bir trafik polisi düdük çalarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Sosyal medyada olayla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı.

Monaco, düşük vergileri nedeniyle zenginlerin tercih ettiği bir yer olarak biliniyor. Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ve şarkıcı Bono gibi ünlüler de burada yaşıyor. Bölge aynı zamanda popüler bir turizm merkezi; 2023 yılında 323.000 turist ağırladı.

Bu olay, Monaco'nun lüks yaşam tarzını ve zenginlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki potansiyel riskleri gözler önüne seriyor.