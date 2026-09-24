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Ayhancan Güven, WEC Fuji 6 Saat'te LMGT3 sınıfında 91 numaralı Porsche ile yarışacak

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Milli sporcu Ayhancan Güven, 2026 FIA WEC Fuji 6 Saat ayağında LMGT3 sınıfında yarışacak. Red Bull sporcusu, Japonya'da Manthey takımının 91 numaralı Porsche 911 GT3 R aracıyla mücadele edecek; yarış 27 Eylül Pazar TSİ 05.00'te başlayacak.

Milli sporcu Ayhancan Güven, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) Fuji 6 Saat ayağında mücadele edecek.

Red Bull sporcusu Ayhancan, Japonya'da gerçekleştirilecek organizasyonda Büyük Britanyalı pilot James Cottingham ve Rus sürücü Timur Boguslavskiy ile Manthey takımının 91 numaralı Porsche 911 GT3 R aracıyla LMGT3 sınıfında yarışacak.

Fuji 6 Saat yarış haftası, yarın TSİ 04.15 ve 08.30'da gerçekleştirilecek antrenman turlarıyla başlayacak. 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 03.30'da son antrenman seansı, TSİ 08.00'de sıralama turları yapılacak.

Ayhancan Güven'in mücadele edeceği yarış ise 27 Eylül Pazar günü TSİ 05.00'te başlayacak.

Kaynak: AA
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