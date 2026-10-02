Haberler

Porsche NFT projesinin fişini çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Porsche NFT projesinin fişini çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman otomobil üreticisi Porsche, yaklaşık dört yıldır yürüttüğü NFT projesini sonlandırdı. Dijital 911 koleksiyonunun etrafında kurulan topluluk da kapanıyor. NFT'ler sahiplerinde kalırken markanın projeye yönelik aktif desteği sona eriyor.

Porsche, 1 Ekim'de Web3 projesiyle birlikte Pioneers Circle adlı topluluğun faaliyetlerini bitirdiğini duyurdu. Şirket, dijital dünyada otomobil tutkunlarını bir araya getirmek için başlattığı girişimi neden kapattığına ilişkin somut bir gerekçe paylaşmadı.

NFT'LER KALACAK TOPLULUK ARŞİVE DÖNÜŞECEK

Karar, koleksiyondaki dijital varlıkların ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Porsche, 911 NFT'lerinin mevcut sahiplerinde kalacağını ve blok zinciri üzerinde varlığını sürdüreceğini açıkladı. Kapanış duyurusunda geri ödeme, token yakımı veya başka bir koleksiyona geçiş planı yer almadı.

Topluluğun Discord sunucusu yalnızca okunabilen bir arşive dönüştürülecek. Üyeler geçmiş yazışmalara ve içeriklere erişebilecek. Projenin X hesabı da artık aktif biçimde güncellenmeyecek.

Pioneers Circle, dijital koleksiyon sahipliğini Porsche etkinlikleri ve yarış pisti deneyimleriyle birleştiriyordu. Şirket, kapanış açıklamasında üyelerin fikirlerinin ve yaratıcı katkılarının projeyi şekillendirdiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

SATIŞLAR BAŞLANGIÇTA BEKLENTİYİ KARŞILAMAMIŞTI

Porsche, dijital 911 koleksiyonunu Aralık 2022'de Miami'deki Art Basel etkinliğinde tanıtmış, satışları Ocak 2023'te başlatmıştı. Ethereum üzerinde çıkarılan koleksiyon için başlangıçta 7 bin 500 NFT planlanmıştı. Her birinin satış fiyatı 0,911 ETH olarak belirlenmişti.

Alıcılar performans, miras ve yaşam tarzı temaları arasından seçim yaparak dijital otomobillerinin tasarımını şekillendirebiliyordu. Proje, koleksiyon sahiplerine markayla bağlantılı deneyimlere katılma olanağı da sunuyordu.

İlk satış dönemi, fiyat ve NFT'lerin sunduğu olanaklara yönelik eleştirilerle karşılaştı. Talep hedeflenen düzeyin altında kalınca Porsche, planlanan arzı azaltarak satışı erken durdurdu. Buna rağmen topluluk faaliyetlerini ve NFT sahiplerine yönelik etkinlikleri sonraki yıllarda sürdürdü.

Marka, 2022'de Web3 alanındaki girişimini uzun vadeli bir adım olarak tanıtmıştı. Son kararla birlikte bu girişimin aktif faaliyetleri sona ererken koleksiyon ve topluluğun geçmiş içerikleri korunacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var

Aylık gelirlerini açıkladılar! Gözaltındaki 10 fenomenden haber var
Oyuncu Sümeyye Aydoğan dünya yıldızıyla Paris'te bir araya geldi

Paris'te sürpriz buluşma! Sümeyye Aydoğan ile dünya yıldızı yan yana
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti

MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arif Ahmet Denizolgun'un telefonu nerede? Savcılıktan anne ve oğluna 'delil yok etme' davası

Savcılıktan anne ve oğluna "delil yok etme" davası
Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
Şüpheliyle boğuşurken peruğu uçtu! Yardımına vatandaş koştu

Şüpheliye uçarken karizmayı yerde bıraktı
Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı

Türk şirketinden dev hamle! İki havayolunu birden aldı
Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti

Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! İşte yeni imajı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen Galatasaray

Terim şampiyonluk favorisini duyurdu: Her şeye rağmen...
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak

Türkiye'yi işaret ettiler: Büyük bir şey olacak