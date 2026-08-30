Elektrikli Otomobillerde Tanıtılan Beygir Gücü Gerçeği Yansıtmıyor

Elektrikli otomobillerde 1.000 beygir gücünü aşan değerler artık şaşırtıcı değil. Ancak tanıtımlarda görülen bu yüksek rakamlar, aracın bu gücü sürekli üretebildiği anlamına gelmiyor. Anlık maksimum güç ile sürdürülebilir güç arasındaki fark, özellikle elektrikli araçlarda belirginleşiyor.

Porsche Taycan Turbo GT, bu durumun çarpıcı bir örneği. Modelin standart gücü 778 hp; Launch Control ile 1.019 hp'ye, maksimum Overboost ile kısa süreliğine 1.093 hp'ye çıkıyor. Ancak en yüksek değer yalnızca yaklaşık iki saniye kullanılabiliyor. Porsche'nin bu rakamları, BM Küresel Teknik Yönetmeliği No. 21 (GTR 21) standardına dayanıyor. Bu standart, birden fazla elektrik motorlu araçlarda sistem gücünü hesaplamak için kullanılıyor.

Elektrik motorları kısa süreliğine yüksek akım çekerek büyük güç üretebiliyor; ancak oluşan ısı, performansın uzun süre korunmasını engelliyor. Batarya sıcaklığı, doluluk seviyesi, inverter ve soğutma sistemi, yüksek gücün ne kadar süre sürdürüleceğini belirliyor. Burada devreye ECE R85 yönetmeliği giriyor; bu yönetmelik, 30 dakikalık maksimum güç ölçümü yapıyor. Taycan Turbo GT'nin 30 dakikalık gücü 220 hp, Hyundai Ioniq 5 N'nin ise 213 hp olarak ölçülüyor.

Bu değerler, aracın 30 dakika sonra aniden o güce düşeceği anlamına gelmiyor; standartlaştırılmış test koşullarına dayanıyor. Gerçek kullanımda sürekli güç; hız, hava sıcaklığı, batarya şarjı ve termal yönetim gibi faktörlere bağlı. Günlük kullanımda 1.000 hp'nin tamamını uzun süre kullanmak nadirdir; bu güç daha çok hızlı kalkış ve kısa sollamalarda ortaya çıkar. Yokuş çıkma veya römork çekme gibi durumlarda ise sürdürülebilir güç daha anlamlı hale gelir.

Kaynak: Haber Merkezi