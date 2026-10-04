Haberler

Ayhancan Güven ve Anthony Liu, Pekin'deki 28 turluk yarışı 14. sırada bitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Anthony Liu, Fanatec GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında son yarışı genel klasmanda 14. sırada tamamladı. Pekin Sokak Pisti'nde 4. sıradan başlayan Phantom Global takımının Porsche 911 GT3 R sürücüleri, 28 turluk mücadeleyi 14'üncü bitirdi.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Anthony Liu, Fanatec GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında son yarışı genel klasmanda 14. sırada tamamladı.

Pekin Sokak Pisti'ndeki yarışa 4. sıradan başlayan Phantom Global takımının Porsche 911 GT3 R sürücüleri Ayhancan Güven ve Anthony Liu ikilisi, 28 turluk mücadeleyi genel klasmanda 14'üncü bitirdi.

Başkent Pekin'deki yarışta Absolute takımından Ruohan Huang-Alessandro Ghiretti ikilisi birinci, Origine Motorsport takımından Wei Lu-Loek Hartog çifti ikinci, FAW Audi Sport Asia takımından Congfu Cheng-Kuai Yu ikilisi ise üçüncü oldu.

Fanatec GT World Challenge Asya'da bir sonraki ve sezonun son yarışı, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Çin'de Şanghay Uluslararası Pisti'nde yapılacak.

Kaynak: AA
Bu haber 85 sitede yayınlandı.
Narkozun etkisindeki 9 yaşındaki Fenerbahçeli derbiyi anlattı! Ameliyattan 'Asensio' diye bağırarak çıktı

Narkozun etkisinde maç spikerine dönüştü! Herkesi gülümsetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta termometreler eksi 7'yi gösterdi! Araç camları buz tuttu, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Termometre eksi 7'yi gösterdi! Sürücüler sabah ilk iş bunu yaptı
Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu

Hesaplar değişti! Bu rakam kovulmasını isteyenleri daha da kızdıracak
Denizolgun dosyasında çember daralıyor! 'Yok' denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı

"Yok" denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz

Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı
Bursa'da ormanda kan donduran cinayet! 18 yaşındaki Gökçe Alkan, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Erkek arkadaşıyla ormana gitti! Mahalleye sadece o döndü
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

90'lı yıllara damga vurmuştu! Yeniden sahnede
Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu

Almanlara dersini verdi! Türkiye sorusuna tokat gibi yanıt