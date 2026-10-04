Ayhancan Güven ve Anthony Liu, Pekin'deki 28 turluk yarışı 14. sırada bitirdi

Ayhancan Güven ve Anthony Liu, Pekin'deki 28 turluk yarışı 14. sırada bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Anthony Liu, Fanatec GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında son yarışı genel klasmanda 14. sırada tamamladı. Pekin Sokak Pisti'nde 4. sıradan başlayan Phantom Global takımının Porsche 911 GT3 R sürücüleri, 28 turluk mücadeleyi 14'üncü bitirdi.
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Anthony Liu, Fanatec GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında son yarışı genel klasmanda 14. sırada tamamladı.
Pekin Sokak Pisti'ndeki yarışa 4. sıradan başlayan Phantom Global takımının Porsche 911 GT3 R sürücüleri Ayhancan Güven ve Anthony Liu ikilisi, 28 turluk mücadeleyi genel klasmanda 14'üncü bitirdi.
Başkent Pekin'deki yarışta Absolute takımından Ruohan Huang-Alessandro Ghiretti ikilisi birinci, Origine Motorsport takımından Wei Lu-Loek Hartog çifti ikinci, FAW Audi Sport Asia takımından Congfu Cheng-Kuai Yu ikilisi ise üçüncü oldu.
Fanatec GT World Challenge Asya'da bir sonraki ve sezonun son yarışı, 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Çin'de Şanghay Uluslararası Pisti'nde yapılacak.