Magnum Porsche çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı?

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Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı. 3 Kasım 2026'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Hürriyet gazetesinde ilan edildi ve Magnum'un resmi internet sitesinde yayınlandı. İşte Magnum Porsche çekiliş sonuçlarına ve isim listesine ilişkin bilinenler.

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişin sonuçları, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü kamuoyuyla paylaşıldı. Asil ve yedek talihlilerin listesi, Hürriyet gazetesinin aynı günkü baskısında ve Magnum'un resmi internet sitesinde yer aldı.

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?

Magnum'un Porsche Taycan çekilişi, 3 Kasım 2026 Salı günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Kampanyanın 4. dönemine ait Porsche çekilişi saat 11.30'da, 3. dönem hediye kartı çekilişi ise saat 11.00'de yapıldı.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Magnum çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi şu kaynaklardan öğrenilebilir:

Magnum'un resmi internet sitesindeki kampanya sayfası

Hürriyet gazetesinin 7 Kasım 2026 Cumartesi tarihli baskısı

Katılımcıların, çekiliş sonuçlarını yalnızca resmi kaynaklardan kontrol etmesi ve sosyal medyada paylaşılan doğrulanmamış listelere itibar etmemesi öneriliyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE KAÇ KİŞİ PORSCHE KAZANDI?

Magnum çekilişinde 2 asil talihliye 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil verilecek. Otomobilin tavsiye edilen satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak belirtiliyor.

MAGNUM 500 BİN TL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Magnum kampanyası kapsamında Porsche'nin yanı sıra hediye kartı çekilişleri de düzenlendi. Kampanyanın üç döneminde toplam 15 kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı verilecek. 3. dönem hediye kartı çekilişinde 5 asil ve 5 yedek talihli belirlendi.

Hediye kartları, Türkiye genelindeki mağazalarda kullanılabiliyor. Kartlar nakde çevrilemiyor ve banka hesabına aktarılamıyor. Hediye kartlarıyla telefon ve internet faturası, telekomünikasyon cihazları, tütün ürünleri, alkollü içecek, şans oyunları, mücevher ve döviz alımı yapılamıyor. Kart bakiyelerinin 31 Mart 2027'ye kadar kullanılması gerekiyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNİ KAZANANLAR NE YAPMALI?

Asil talihlilerin, sonuçların gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Porsche kazanan asil talihliler için son başvuru tarihi 22 Kasım 2026. Asil talihlilerin gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmemesi ya da başvuru yapmaması halinde yedek talihliler sırasıyla çağrılacak. Yedek talihlilerin başvuru süresi ise 7 Aralık 2026'da sona erecek.

PORSCHE KAZANANLAR VERGİ ÖDEYECEK Mİ?

Porsche kazanan talihliler, KDV ve ÖTV dışındaki tüm vergi ve masrafları kendileri karşılayacak. Bu masraflar arasında veraset ve intikal vergisi, noter masrafları, motorlu taşıtlar vergisi, trafik sigortası ile tescil ve plaka giderleri yer alıyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNE NASIL KATILINIYORDU?

Magnum çekilişine, kampanyalı ürünlerin ambalajlarından çıkan kodların Magnum'un resmi internet sitesi ya da SMS yoluyla gönderilmesiyle katılım sağlanıyordu.