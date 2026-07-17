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Oyuncu Feyza Civelek 9 milyonluk arabasıyla objektif karşısına geçti

Oyuncu Feyza Civelek 9 milyonluk arabasıyla objektif karşısına geçti
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Oyunculuğunun yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Feyza Civelek, yeni otomobiliyle magazin dünyasının konuştuğu isimlerden biri oldu. Yaklaşık 9 milyon TL değerindeki arabasıyla objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi.

  • Feyza Civelek, yaklaşık 9 milyon TL değerindeki kırmızı Porsche Carrera ile fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
  • Civelek'in lüks otomobil paylaşımı sosyal medyada ikiye bölünmüş yorumlara neden oldu.
  • Geçmişte annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması nedeniyle rol aldığı iddiaları yeniden gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyza Civelek, bu kez oyunculuğundan ziyade lüks otomobiliyle adından söz ettirdi. Yaklaşık 9 milyon TL değerindeki kırmızı Porsche Carrera marka otomobiliyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

"ÇOK KONUŞULMAK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ 

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda özel hayatıyla gündeme gelmek istemediğini, işiyle anılmayı tercih ettiğini dile getiren Civelek, bu paylaşımıyla yeniden sosyal medyanın odağına yerleşti. Oyuncunun lüks otomobiliyle verdiği pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNDÜLER

Oyuncunun paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye ayırdı. Bir kesim Civelek'in başarısının karşılığını aldığını savunarak yeni aracını tebrik ederken, bir kesim ise lüks yaşam tarzını eleştiren yorumlarda bulundu.

Yorumlarda ayrıca geçmişte sık sık gündeme gelen, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması nedeniyle rol aldığı yönündeki iddialar da yeniden hatırlatıldı. 

TARZI DA DİKKAT ÇEKTİ 

Paylaşılan karelerde siyah deri ceketi, güneş gözlüğü ve iddialı kombiniyle objektif karşısına geçen Civelek'in, kırmızı Porsche Carrera'nın önünde verdiği pozlar dikkat çekti. Oyuncunun hem otomobili hem de tarzı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

MAGAZİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen Feyza Civelek, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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