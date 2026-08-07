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VW'de Tarihi Yol Ayrımı: Maliyet Krizine Acil Çözüm

VW'de Tarihi Yol Ayrımı: Maliyet Krizine Acil Çözüm
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Volkswagen'in çoğunluk hissedarı, rekabet gücü için maliyet düşürme ve kapasite azaltımının şart olduğunu vurguladı. Sendika direnişi nedeniyle kapsamlı tasarruf planı gündemde; hissedar Porsche SE ise savunma sanayine yönelerek bağımlılığı azaltıyor.

Volkswagen AG'nin çoğunluk hissedarı, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinin rekabet gücünü artırmak için maliyetleri ve atıl kapasiteyi hızla azaltması gerektiğini açıkladı. Porsche-Piëch ailesi, Volkswagen'in geri dönüşü için her seçeneğin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, işten çıkarmaları içeren VW yönetiminin tekliflerine tam destek verdi. Porsche SE Başkanı Hans Dieter Pötsch, 'Volkswagen Grubu tarihi bir yol ayrımında' dedi.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, yazılım gecikmeleri, yüksek maliyetler ve düşen karlılık nedeniyle şirketi küçültme planlarına öncelik veriyor. Ancak sendikaların güçlü olduğu denetim kurulu, 4 fabrikanın kapatılması ve 100 bin çalışanın işten çıkarılmasına karşı çıkınca, şirket daha sınırlı ama kapsamlı bir tasarruf programı üzerinde çalışıyor. Avrupa'da yıllık üretim kapasitesini 500 bin araç azaltmayı planlayan Volkswagen, genel giderlerini en az 11,6 milyon dolar azaltmayı hedefliyor.

Volkswagen ve Porsche, Çin'deki satışların zayıflaması ve Avrupa'da BYD gibi rakiplerin artan rekabeti nedeniyle baskı altında. Porsche SE, hissedar ödemelerinin azalmasıyla otomotiv sektörüne bağımlılığını azaltmak için savunma sanayisine yatırım yapacak bir fon kurdu ve Isar Aerospace ile Quantum Systems gibi şirketlerden pay satın aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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