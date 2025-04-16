Çin'de Lüks ve Elektrikli Otomobillerin Tanıtıldığı Fuar Açıldı
Hainan eyaletinin Haikou şehrinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda, Volkswagen Grubu'na ait Audi, Porsche ve Bentley markaları lüks ve elektrikli mobilite alanındaki yeniliklerini sergiledi.
HAİKOU, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da devam etmekte olan 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın moda yaşam tarzı sergi alanında, Volkswagen Grubu Çin bünyesindeki Audi, Porsche ve Bentley dahil olmak üzere altı marka, lüks ve elektrikli mobilite alanındaki en son gelişmeleri sergiledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel