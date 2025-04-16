İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

Bahçeli'nin çağrısına İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat için karar verildi

Çin'de Lüks ve Elektrikli Otomobillerin Tanıtıldığı Fuar Açıldı

Çin'de Lüks ve Elektrikli Otomobillerin Tanıtıldığı Fuar Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hainan eyaletinin Haikou şehrinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda, Volkswagen Grubu'na ait Audi, Porsche ve Bentley markaları lüks ve elektrikli mobilite alanındaki yeniliklerini sergiledi.

HAİKOU, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da devam etmekte olan 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın moda yaşam tarzı sergi alanında, Volkswagen Grubu Çin bünyesindeki Audi, Porsche ve Bentley dahil olmak üzere altı marka, lüks ve elektrikli mobilite alanındaki en son gelişmeleri sergiledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.