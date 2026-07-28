Porsche 9 bin çalışanı kapsayan küçülme planını onayladı

Porsche Denetleme Kurulu tarafından onaylanan yeni strateji kapsamında, toplam 9 bin çalışanı kapsayan bir küçülme planı resmiyet kazandı. Şirket, zorunlu işten çıkarmaların önüne geçmek için erken emeklilik ve gönüllü ayrılık paketleri uygulayacak. Bu kapsamda 5 bin kişilik kadro azaltımı, erken emeklilik ve doğal eksilme yoluyla gerçekleştirilecek; kalan kısım ise yan kuruluşların kapatılmasıyla sağlanacak.

Tasarruf önlemlerine rağmen Porsche, Almanya'daki üretim gücünü koruyacak. Stuttgart-Zuffenhausen ana fabrikası ve Weissach Ar-Ge merkezi için 2035 yılına kadar işletme garantisi verilirken, bu tesislere 2,1 milyar avro yatırım yapılacak. Bu yapılanma, Volkswagen Grubu'nun Avrupa'da Çinli üreticilerle rekabet için başlattığı daha geniş bir operasyonun parçası; grup uzun vadede 100 bin kişilik istihdam kısıntısı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi