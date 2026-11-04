Magnum çekiliş sonuçları 2026 tam isim listesi! Asil ve yedek talihliler kimler, sonuçlara nereden ve nasıl bakılır?

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Porsche Taycan 4 kazananlarının ve üçüncü dönem Magnum Card talihlilerinin isimleri 7 Kasım Cumartesi günü ilan edilecek. Kampanyanın birinci ve ikinci dönem sonuçları ise daha önce açıklanmıştı. İşte Magnum çekiliş sonuçlarına, kazananların isim listesine ve ödül teslim şartlarına dair tüm ayrıntılar.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Magnum'un Porsche Taycan 4 ödüllü büyük çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş, 3 Kasım 2026 Salı günü tamamlandı ancak 4 Kasım itibarıyla kazananların tam isim listesi kamuoyuyla paylaşılmadı. Porsche kazananlarının isimleri, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü duyurulacak.

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum'un dördüncü dönem büyük ödül çekilişi, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.30'da İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. İki adet Porsche Taycan 4 otomobilin asil ve yedek talihlileri, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Hürriyet Gazetesi'nin Cumartesi Eki'nde ilan edilecek. Kazananların isimleri aynı tarihte Magnum'un resmi internet sitesinden de takip edilebilecek.

MAGNUM ÜÇÜNCÜ DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Magnum'un üçüncü dönem Magnum Card çekilişi de 3 Kasım 2026 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirildi. Aynı gün saat 11.30'da ise tüm kampanya katılımlarını kapsayan Porsche çekilişi yapıldı. Her iki çekilişin sonuçları 7 Kasım Cumartesi günü birlikte açıklanacak. Böylece üçüncü dönemde 500 bin TL değerindeki hediye kartını kazananlar ile iki Porsche otomobilin sahipleri aynı gün belli olacak.

MAGNUM BİRİNCİ DÖNEM KAZANANLAR

Kampanyanın birinci döneminde 5 kişi, 500 bin TL değerindeki Magnum Card ödülünü kazandı.

Birinci dönem asil talihliler:

Zuhal Kaya – İstanbul

Erdem Köseoğlu – Kastamonu

Berkay Arıkan – Muğla

Baran Kara – Hatay

Bora Yüksel – İstanbul

Birinci dönem yedek talihliler:

Ufuk Saraç – Ankara

İsmet Acar – İstanbul

Ali Ezel Başkesen – Ankara

Mehmet Can Özçekil – Ankara

Abdullah Adıgüzel – Diyarbakır

MAGNUM İKİNCİ DÖNEM KAZANANLAR

Magnum'un ikinci dönem çekilişi 8 Eylül 2026'da yapıldı ve sonuçlar 12 Eylül'de ilan edildi. Bu dönemde de 5 kişi, 500 bin TL değerindeki Magnum Card ödülünün sahibi oldu.

İkinci dönem asil talihliler:

Mecit Emre Aydoğan – Ankara

Gülsüm Kızıldal – İzmir

Seda Kekeç – Kahramanmaraş

Ethem Tarhan – İstanbul

Şehmus Güler – Mardin

İkinci dönem yedek talihliler:

Filiz Galipoğlu – Edirne

İzzet Kaplan – İzmir

Bayram Öner – Kayseri

Gülveda Gölpunar – Ankara

Emre Demetgül – Ordu

Bu listeler, kampanyanın önceki iki döneminde hediye kartı kazanan talihlilere ait. Porsche otomobil kazananlarının isimleri ise 7 Kasım'da açıklanacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Magnum çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen katılımcılar, Magnum'un resmi internet sitesindeki Porsche Taycan kampanya sayfasını ziyaret ederek sonuç duyurularını takip edebilir. Asil ve yedek talihli listeleri ayrıca Hürriyet Gazetesi'nin 7 Kasım 2026 tarihli Cumartesi Eki'nde yayımlanacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Katılımcıların, sonuç ilanında yer alan isim ve katılım bilgilerini kendi bilgileriyle karşılaştırması gerekiyor. Çekilişte kazanan kişilere ayrıca taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacak. Katılımcıların, sosyal medyada paylaşılan doğrulanmamış listelere ve kendilerini ödül kazandığını bildiren şüpheli mesajlara itibar etmemesi öneriliyor.

MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÖDÜLÜNÜN DEĞERİ NE KADAR?

Magnum'un 2026 kampanyasında iki kişiye 2025 model Porsche Taycan 4 otomobil veriliyor. Kampanya kapsamında otomobillerin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 12 milyon 635 bin TL olarak belirtildi. Bunun yanı sıra kampanyanın üç döneminde toplam 15 kişiye, kişi başı 500 bin TL değerinde Magnum Card Param hediye kartı dağıtılıyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE KAZANANLAR NE YAPACAK?

Asil talihlilerin, sonuç ilanının ardından kampanya şartlarında belirtilen süre içerisinde gerekli belgelerle başvuru yapması gerekiyor. Kazanan katılımcıların, çekilişe katıldıkları şifreyi taşıyan Magnum çubuğunu saklaması büyük önem taşıyor. Ödül tesliminde vergi ve diğer yasal yükümlülükler de dikkate alınıyor.

Asil talihlinin belirtilen süre içinde başvuru yapmaması ya da kampanya şartlarını taşımaması halinde, ödül için yedek talihli süreci işletiliyor.