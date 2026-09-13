Volkswagen, Bugatti ortaklığını 1 milyar euroluk hisse satışıyla bitirdi

Volkswagen, 1998'den bu yana sürdürdüğü Bugatti ortaklığını 1 milyar euroluk hisse satışıyla sona erdirdi. Porsche'nin resmi açıklamasına göre Bugatti Rimac ve Rimac Group bünyesindeki tüm hisseler HOF Capital liderliğindeki konsorsiyuma devredildi.

Zuffenhausen merkezli marka, satıştan elde edilen kaynağı öncelikli olarak elektrikli Macan, Boxster ve Cayman projeleri ile içten yanmalı motor geliştirmelerine ayıracağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi