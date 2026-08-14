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Magnum çekiliş ne zaman, Ağustos 2026 Magnum Porsche ve 500 bin TL kart çekilişi ne zaman yapılacak?

Magnum çekiliş ne zaman, Ağustos 2026 Magnum Porsche ve 500 bin TL kart çekilişi ne zaman yapılacak?
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Magnum çekilişine katılan binlerce kişi, Ağustos 2026 itibarıyla gözlerini yeni dönem kura tarihine çevirdi. 500 bin TL değerindeki Magnum Card ödülü ile Porsche Taycan çekilişinin ne zaman yapılacağı merak edilirken, kampanyanın resmi takvimindeki tarihler araştırılıyor.

Magnum 2026 çekiliş kampanyasında 500 bin TL değerindeki hediye kartları ve Porsche Taycan ödülü için heyecan devam ediyor. Özellikle “ Magnum çekiliş ne zaman?”, “ Ağustos 2026 Magnum Porsche çekilişi ne zaman yapılacak?” ve “500 bin TL kart çekilişi hangi tarihte?” soruları katılımcıların gündeminde yer alıyor. Mevcut takvime göre 2. dönem çekilişi 8 Eylül 2026'da, büyük ödül olan Porsche Taycan çekilişi ise 3 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek.

2. DÖNEM MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum kampanyasının ikinci dönem çekilişi 8 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu çekilişin sonuçları ise 12 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Kampanyaya katılan tüketiciler, çekiliş sonuçlarını takip ederek ödül kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

3. DÖNEM MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum çekiliş kampanyasının üçüncü dönem çekilişi 3 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Çekiliş sonuçlarının ise 7 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Böylece kampanyanın üçüncü döneminde de katılımcılar çeşitli ödüller için çekiliş heyecanı yaşayacak.

4. DÖNEM MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Kampanyanın büyük ödül çekilişi de 3 Kasım 2026 saat 11.30'da gerçekleştirilecek. Büyük ödül olarak Porsche Taycan verilecek. Bu nedenle Magnum çekilişine katılan tüketiciler için 3 Kasım tarihi ayrı bir önem taşıyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Magnum 2026 çekiliş takviminde yer alan tarihler şöyle:

• 1. Dönem Çekilişi: 7 Temmuz 2026 — Sonuçlar: 11 Temmuz 2026

• 2. Dönem Çekilişi: 8 Eylül 2026 — Sonuçlar: 12 Eylül 2026

• 3. Dönem Çekilişi: 3 Kasım 2026 — Sonuçlar: 7 Kasım 2026

• 4. Dönem Büyük Ödül Çekilişi: 3 Kasım 2026, saat 11.30 — Büyük ödül: Porsche Taycan

Magnum çekilişine katılanlar, kampanya kapsamında belirlenen tarihlerde yapılacak çekilişleri ve sonuç duyurularını takip ederek ödül kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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