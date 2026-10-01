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Ayhancan Güven, GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında Pekin'de yarışacak

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Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında Pekin Sokak Pisti'nde mücadele edecek. Ayhancan, Phantom Global Racing'in 37 numaralı Porsche 911 GT3 R aracıyla Çinli pilot Anthony Liu ile yarışacak.

Milli sporcu Ayhancan Güven, GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında mücadele edecek.

Red Bull sporcusu Ayhancan, başkent Pekin'deki 4,9 kilometrelik Pekin Sokak Pisti'nde Çinli pilot Anthony Liu ile Phantom Global Racing takımının 37 numaralı Porsche 911 GT3 R aracıyla yarışacak.

Yarış haftası, yarın TSİ 05.25 ve 08.05'te gerçekleştirilecek test seanslarıyla başlayacak. 3 Ekim Cumartesi günü ise TSİ 03.30'da sıralama öncesi seansı, 06.50 ve 07.12'de sıralama turları yapılacak. Hafta sonunun ilk yarışı da aynı gün TSİ 10.45'te gerçekleştirilecek.

Ayhancan Güven'in mücadele edeceği ikinci yarış ise 4 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de koşulacak.

Kaynak: AA
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