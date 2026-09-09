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Porsche, Bugatti Rimac ve Rimac Group'taki hisselerinin satışını tamamladı

Porsche, Bugatti Rimac ve Rimac Group'taki hisselerinin satışını tamamladı
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Porsche, düzenleyici onayların ardından Hırvat elektrikli hiper otomobil üreticisi Bugatti Rimac ve Rimac Group'taki hisselerini satarak yaklaşık 1 milyar euro gelir elde etti.

Porsche Çarşamba günü, düzenleyici onayların ardından Bugatti Rimac ve Rimac Group'taki hisselerinin satışını tamamladığını açıkladı. Bu, Alman spor otomobil üreticisinin Hırvat elektrikli hiper otomobil üreticisi ve ilgili işlerden çıkışını sonuçlandırdı.

İşlem, Porsche'ye yaklaşık 1 milyar euro (1,2 milyar dolar) gelir sağlayacak. Şirket, anlaşmanın 2026 yılı otomotiv net nakit akışı marjı tahminini önceki %3-%5'ten %5,5-%7,5'e yükseltmesine yardımcı olacağını belirtti. Porsche, elde edilen gelirin 250 milyon eurosunu emeklilik yükümlülüklerini finanse etmek için ayırmayı planlıyor.

Bu elden çıkarma, Porsche'nin daha geniş kapsamlı çabalarının bir parçası olarak, lüks otomobil üreticisinin Çin'de zayıflayan talep ve elektrikli araçlara beklenenden yavaş geçişle karşı karşıya kalması nedeniyle çekirdek otomotiv işine odaklanmasını amaçlıyor. Bu sorunlar Avrupa otomotiv sektöründe kazançları baskılamıştı.

Porsche, 2021'de Bugatti Rimac ortak girişiminin kurulmasına yardım ettikten sonra Bugatti Rimac'ta %45 ve Rimac Group'ta %20,6 hisseye sahipti. İşlemin ardından Rimac Group'un yeni yatırımcılarıyla birlikte Bugatti Rimac üzerinde kontrolü elinde tutması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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