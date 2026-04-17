Haberler

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın sezon açılışı olan Imola 6 Saat Yarışı'nda Porsche 911 GT3 R ile yarışacak. İtalya'nın Imola Pisti'nde düzenlenecek olan yarış, 19 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) sezon açılışı olan Imola 6 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.

Red Bull sporcusu Ayhancan, İtalya'nın Imola Pisti'nde düzenlenecek yarışta, GT klasmanında 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile yarışacak.

Sezonun ilk yarış haftası, bugün başlayacak birinci antrenman seansıyla start alacak, ikinci antrenman ise TSİ 16.15'te gerçekleştirilecek. Yarın TSİ 11.30'da düzenlenecek üçüncü antrenman seansının ardından TSİ 15.30'da sıralama turları koşulacak. Sezonun ilk yarışı ise 19 Nisan Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.

2026 sezonunun ilk yarışı olarak planlanan Katar 1812 Km etabı, güvenlik endişeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu gelişmenin ardından Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda sezon açılışı, Imola 6 Saat yarışıyla yapılacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

