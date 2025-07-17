Nevşehir'de Porsche Çarpıştı, İki Sürücü Yaralandı

Nevşehir'de Porsche Çarpıştı, İki Sürücü Yaralandı
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Nevşehir'de meydana gelen kazada, iki Porsche marka otomobil çarpıştı. Takla atan araç kaldırımda dururken, 2 sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de iki Porsche marka otomobilin çarpıştığı kazada otomobillerden birisi takla atarak durabildi. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Alper G. kullandığı CX 139 RH yabancı plakalı otomobil ile kavşakta U dönüşü yapmak istediği esnada ana yoldan gelen ve Mehmet G.'nin kullandığı 50 UY 006 plakalı Porsche marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 50 UY 006 plakalı otomobil takla atarak kaldırım üzerinde durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde bulunan yaralı sürücü Mehmet G.'yi kazaya karışan diğer sürücü Alper G. çıkarttı.

Gazetecilere olayı anlatan yabancı plakalı otomobil sürücüsü Alper G. "Gündüz çok sıcak olduğu için evden çıkmadım. Akşam saatlerinde de hava almak için dolaşmaya çıkmıştım. Bu caddeye girdiğimde ileride yolun kapalı olduğunu hatırladım. Bu nedenle bu kavşaktan geri dönmek istedim. Kavşağa geldiğimde baya yavaşladım. Baktım gelen yok giden yok. Aracın burnunu çıkarttığım anda aracın hava yastıklarının patladığını gördüm. Adam flaş gibi geldi. Araç içindeki sürücüyü ben kendim çıkarttım. Çıkarttıktan sonra ambulans gelene katar oturmasını söyledim. Ben aracımın kontağını kapatıp gelene kadar arkadaş kayboldu" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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