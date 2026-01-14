Haberler

Tozlu garajdan efsane çıktı! 30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım

Tozlu garajdan efsane çıktı! 30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım Haber Videosunu İzle
Tozlu garajdan efsane çıktı! 30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 yıl boyunca garajdan çıkarılmayan 1969 model Porsche, kapsamlı restorasyonla yeniden çalışır hale getirildi ve ilk günkü görünümüne kavuştu.

  • 1969 model bir Porsche, 30 yıl kapalı bir garajda kaldıktan sonra kapsamlı bir restorasyonla yeniden çalışır hale getirildi.
  • Aracın motoru, gövde aksamı, iç-dış detayları ve yürüyen aksamı gibi birçok parçası elden geçirilerek yenilendi.
  • Restorasyon sonucunda araç, neredeyse ilk günkü görünümüne kavuştu.

30 yıldır girdiği garajdan çıkarılmayan 1969 model Porsche, kapsamlı bir çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı. Uzun yıllar kapalı alanda bekleyen otomobilin motorundan gövde aksamına kadar birçok parçası elden geçirilirken, araç neredeyse ilk günkü görünümüne kavuştu.

TEK TEK YENİLENDİ

1969 model Porsche'un yıllar boyunca kullanılmadığı, bu nedenle mekanik aksamında ciddi yıpranma oluştuğu belirtildi. Restorasyon sürecinde aracın iç-dış detayları, yürüyen aksamı ve bakım gerektiren parçaları tek tek yenilenerek çalışır hale getirildi.

KAPSAMLI RESTORASYONLA YENİDEN YOLLARA DÖNDÜ

Usta ekiplerin titiz çalışmasıyla toparlanan otomobilin neredeyse ilk günkü görünümüne kavuştu.

Tozlu garajdan efsane çıktı! 30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım

Kaynak: Haberler.com / Otomobil
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Vaaaaybe ne haber ne haber. Bizdede çamaşır yıkandı onu da haber edin madem. Sizin haberinize ben…

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

neyini toplamışlar. usta eller sadece yıkamış

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...