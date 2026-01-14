Tozlu garajdan efsane çıktı! 30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım

30 yıldır girdiği garajdan çıkarılmayan 1969 model Porsche, kapsamlı bir çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı. Uzun yıllar kapalı alanda bekleyen otomobilin motorundan gövde aksamına kadar birçok parçası elden geçirilirken, araç neredeyse ilk günkü görünümüne kavuştu.

TEK TEK YENİLENDİ

1969 model Porsche'un yıllar boyunca kullanılmadığı, bu nedenle mekanik aksamında ciddi yıpranma oluştuğu belirtildi. Restorasyon sürecinde aracın iç-dış detayları, yürüyen aksamı ve bakım gerektiren parçaları tek tek yenilenerek çalışır hale getirildi.

KAPSAMLI RESTORASYONLA YENİDEN YOLLARA DÖNDÜ

Usta ekiplerin titiz çalışmasıyla toparlanan otomobilin neredeyse ilk günkü görünümüne kavuştu.