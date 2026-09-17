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Porsche, elektrikli Cayenne için kablosuz şarjı Avrupa'da sunuyor

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Porsche, elektrikli Cayenne için kablosuz şarjı Avrupa'da sunuyor
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Bratislava'da üretilen araç için geliştirilen sistem, 11 kW'a kadar kablosuz şarj ve %90'a varan verim sağlıyor.

Porsche, tamamen elektrikli Cayenne modeli için geliştirdiği kablosuz şarj sistemini Avrupa pazarında opsiyonel olarak sunmaya başladı.

Slovakya'nın Bratislava tesisinde üretilen araçlar için sunulan sistem, garaj veya otopark zemine yerleştirilen taban plakası ile aracın altındaki şarj ünitesi arasında manyetik alan oluşturarak enerjiyi kablosuz aktarıyor.

Sistem maksimum 11 kW şarj gücü sağlarken, şebekeden bataryaya enerji aktarım verimliliğinin %90'a kadar ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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