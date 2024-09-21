Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı

Geçtiğimiz gün, bir lüks araç satışı korkunç bir hırsızlık olayına dönüştü. Olay, araç sahibinin evinin önünde gerçekleşti ve tüm ayrıntıları güvenlik kameralarına yansıdı.

Güney Asyalı olduğu tahmin edilen, 1.68 boylarında bir kadın şüpheli, AutoTrader'da gördüğü Porsche ilanı için ev sahibiyle iletişime geçti. Kapı zili kamerası, kadının eve gelişini ve "Porsche için geldim" diyerek içeri girmesini kaydetti.

Görüntülerde, kadının sürücü koltuğuna oturduğu ve direksiyonu tuttuğu görülüyor. Araç sahibi, durumdan şüphelenerek kapıları açmaya çalıştı ve aracın arkasında durdu. Ancak şüpheli, aniden geri vitese takıp gaza bastı ve araç sahibini ezdi.

Kurban yere düştü ve bacaklarının lastikler altında ezilmekten son anda kurtulduğu görüldü. Olay sonrası yapılan açıklamada, mağdurun dirseklerinde, ellerinde ve bacaklarında yaralanmalar olduğu ve tıbbi müdahale gördüğü belirtildi.

Polis, olay yerinden Porsche ile kaçan kadını arıyor. Ayrıca, güvenlik kameralarında görülen bir Bentley Bentayga ve mavi bir SUV da soruşturmaya dahil edildi. Yetkililer, bu araçların olaya karışmış olabileceğini düşünüyor.

Bu olay, araç satışlarında dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Polis, özellikle lüks araç sahiplerini uyararak, satış işlemlerinde güvenlik önlemlerini artırmalarını ve tanımadıkları kişilere araçlarını teslim etmemelerini tavsiye etti.

Soruşturma devam ederken, polis şüpheliyi araç hırsızlığı ve tehlikeli araç kullanımı sonucu bedensel zarara neden olmak suçlarından arıyor. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için halkı uyanık olmaya çağırıyor.