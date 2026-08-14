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Porsche Taycan Üretimini Taşıma Planından Vazgeçti

Porsche Taycan Üretimini Taşıma Planından Vazgeçti
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Porsche, Taycan modelinin üretimini Stuttgart'tan Leipzig'e taşıma planından vazgeçti. Şirket sözcüsü konu hakkında yorum yapmazken, CEO Michael Leiters'ın Temmuz ayında yaptığı açıklamayı hatırlattı. Ayrıca Tayland'da lüks otomobil satışlarının sıkı kredi koşulları nedeniyle yavaşlaması bekleniyor.

Otomobil üreticisi Porsche, Taycan modelinin üretimini ana fabrikası Stuttgart'tan Leipzig'deki tesisine taşıma planından vazgeçti. Bu bilgi iş dergisi tarafından aktarıldı. Porsche sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınarak CEO Michael Leiters'ın Temmuz ayında FAZ gazetesine verdiği röportajı hatırlattı. Leiters o röportajda Taycan'ın kısa vadede üretimden kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.

Ayrıca Tayland'da lüks otomobil satışlarının daha sıkı kredi koşulları nedeniyle yavaşlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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