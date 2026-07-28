Haberler

Porsche 2035'e kadar 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Porsche 2035'e kadar 9 bin kişiyi işten çıkaracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Porsche, yeniden yapılanma kapsamında Çin'deki satış düşüşü ve elektrikli araç stratejisindeki aksaklıklar nedeniyle 2035'e kadar 9 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Anlaşma, zorunlu çıkarmaları önlemeyi hedefliyor ve Almanya'daki fabrikaların açık kalmasını garanti altına alıyor.

Porsche, Volkswagen Grubu'nun yeniden yapılanma planı kapsamında 2035 yılına kadar toplam 9 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirket yönetimi ve işçi temsilcileri arasında varılan anlaşma, zorunlu işten çıkarmaları önlemeyi hedefliyor ve emeklilik, doğal ayrılmalar ile gönüllülük esasına dayalı paketlerle ek 5 bin kişilik daralma öngörüyor.

Yeni CEO Michael Leiters, Çin pazarındaki satış düşüşü ve elektrikli araç stratejisinin aksamasıyla zorlu bir dönemde göreve başladı. Benzer zorluklar Mercedes-Benz ve BMW gibi diğer Alman markalarını da etkiliyor. Alman üreticiler, Çinli rakipler karşısında maliyetleri düşürmeye ve yükselen gümrük vergilerini absorbe etmeye çalışıyor.

Anlaşma, Almanya'daki fabrikaların 2035 sonuna kadar açık kalmasını garanti altına alırken, Stuttgart-Zuffenhausen ve Weissach tesislerine 2,1 milyar euro yatırım yapılmasını içeriyor. Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume ise grup genelinde 100 bin kişilik bir küçülme hedefliyor ve dört fabrikanın 2030'dan sonra kapanabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı

Rusya'dan kritik hamle! Putin resmen imzaladı
Kritik zirve için ABD'ye gitti! İşte Netanyahu'nun çantasındaki en önemli dosya

Netanyahu kritik zirve için ABD'de! İşte çantasındaki en önemli dosya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp

Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp

İran'dan Erbil'de gece yarısı füze saldırısı

Gece yarısı füzeler havalandı: Burnumuzun dibindeki kent vuruldu
Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti

G.Saray Venezia'ya çok farklı kaybetti
Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye'ye geliyor

Önce Beyaz Saray, sonra İran! Şimdi de Türkiye'ye geliyor
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL

Toprak, saman ve keçi kılından yapıp Türkiye'nin her yerine satıyor
Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü

Silahını çeken damat eşinin anne ve babasını hunharca katletti