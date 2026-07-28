Porsche 2035'e kadar 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Porsche, Volkswagen Grubu'nun yeniden yapılanma planı kapsamında 2035 yılına kadar toplam 9 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirket yönetimi ve işçi temsilcileri arasında varılan anlaşma, zorunlu işten çıkarmaları önlemeyi hedefliyor ve emeklilik, doğal ayrılmalar ile gönüllülük esasına dayalı paketlerle ek 5 bin kişilik daralma öngörüyor.

Yeni CEO Michael Leiters, Çin pazarındaki satış düşüşü ve elektrikli araç stratejisinin aksamasıyla zorlu bir dönemde göreve başladı. Benzer zorluklar Mercedes-Benz ve BMW gibi diğer Alman markalarını da etkiliyor. Alman üreticiler, Çinli rakipler karşısında maliyetleri düşürmeye ve yükselen gümrük vergilerini absorbe etmeye çalışıyor.

Anlaşma, Almanya'daki fabrikaların 2035 sonuna kadar açık kalmasını garanti altına alırken, Stuttgart-Zuffenhausen ve Weissach tesislerine 2,1 milyar euro yatırım yapılmasını içeriyor. Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume ise grup genelinde 100 bin kişilik bir küçülme hedefliyor ve dört fabrikanın 2030'dan sonra kapanabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi