Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Güncelleme:
Rusya'da Porsche sahipleri, araçlarının aniden çalışmaz hale gelmesiyle büyük bir şok yaşadı. Ülkenin farklı bölgelerinde yüzlerce Porsche modelinin, kendi güvenlik sistemlerindeki arıza nedeniyle kendini kilitlediği ve sürücülerin aracı hiçbir şekilde çalıştıramadığı bildirildi.

Rusya'da ülke genelinde yüzlerce Porsche, henüz nedeni tam açıklanamayan bir arıza nedeniyle bir anda kendini kilitleyerek tamamen kullanılmaz hale geldi. Sürücüler araçlarına binebilse bile motoru çalıştıramadıklarını söylerken, güvenlik sisteminin otomatik olarak devreye girerek tüm fonksiyonları kilitlediği belirtiliyor.

Başta Moskova ve Krasnodar olmak üzere birçok kentte görülen arıza, kullanıcıların sosyal medya paylaşımları ve "Porsche Macan Club" topluluğunun duyurularıyla gündeme geldi. Rus otomobil haber sitesi autonews.ru, çok sayıda sürücünün aynı sorunla karşılaştığını doğruladı.

GÜVENLİK SİSTEMİ ARAÇLARI DEVRE DIŞI BIRAKTI

Yaşanan sorunun, Porsche'nin dahili güvenlik yazılımındaki bir arızadan kaynaklandığı belirtiliyor. Bu arıza nedeniyle araçlar kendini otomatik olarak tamamen kilitliyor ve sürücünün motoru çalıştırma girişimlerine hiçbir tepki vermiyor.

PORSCHE RUSYA: "TASARIM KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Kullanıcı şikâyetlerindeki artışı doğrulayan Porsche Rusya GmbH, teknik incelemelerin devam ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Sorunun araçların tasarımıyla ilgili olduğuna inanmıyoruz."

Şirket, yaşanan arızanın kapsamını ve kaynağını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Otomobil
